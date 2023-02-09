شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم علامات الإصابة بسرطان الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الحلق يحدث فى البلعوم والحنجرة، وأي شخص يعاني من احتقان في الأنف، أو ألم في الحلق أو الأذن، أو تورم في الرقبة، أو صعوبة في البلع، أو بحة في الصوت، أو فقدان الوزن، أو أي مزيج من هذه الأعراض ولا يتم حلها خلال 2-3 أسابيع فالأفضل له استشارة الطبيب، لأن هذه الأعراض قد تكون بسبب السرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، حيث يمكن علاج سرطان الحلق إذا تم اكتشافه مبكرًا ويمكن الحفاظ على وظائف الحلق.

أعراض سرطان الحلق والحنجرة التي لا ينبغي تفويتها أبدًا هي:

-سرطان في جزء الحلق خلف أنفك (البلعوم الأنفي)

-الأعراض - احتقان الأنف وانسداد الأذن وانتفاخ العنق

-شوهد هذا السرطان في العقد الثاني وفي العقد الخامس والسادس ، أي شخص يعاني من احتقان الأنف لفترة طويلة وإذا كان مرتبطًا بشكل خاص بتورم في الرقبة ، فيجب أن يرى الطبيب على الفور.

سرطان في جزء الحلق خلف فمك

الأعراض - ألم في الأذن والحنجرة (التهاب البلع)، صعوبة في البلع ، صعوبة في فتح الفم ، شوهد هذا السرطان في العقد الخامس إلى السابع.

أي شخص يعاني من ألم في الأذن ولكن الأذن طبيعية قد يكون مصابًا بهذا السرطان. يجب عرض أي تغيير حديث في الصوت أو صعوبة في البلع لا يتم حله في غضون 7-10 أيام على الطبيب.

سرطان في الجزء السفلي من الحلق فوق الطعام والقصبة الهوائية (البلعوم السفلي)

الأعراض - صعوبة في البلع ، وفقدان الوزن ، وتعليق الطعام في الحلق مثل الشعور ، هذا السرطان شائع في العقد الخامس والسابع. يحتاج أي شخص يجد صعوبة في البلع ، وهو في البداية يتعلق بالأطعمة الصلبة ثم يتطور إلى مواد شبه صلبة ، إلى مراجعة الطبيب على وجه السرعة. إذا كان هناك تورم في أسفل الرقبة ولم يتم حله فقد يكون بسبب هذا السرطان واستشارة الأطباء ضرورية.

سرطان في الجزء فوق صندوق الصوت

الأعراض - بحة في الصوت هذا السرطان شائع في العقد الخامس والسابع، أي شخص لديه تغيير حديث في صوته ولم يتم حله في غضون أسبوعين.

سرطان الحنجرة المزمنة

الأعراض- بحة في الصوت هذا السرطان شائع في العقد الخامس والسابع أي شخص لديه تغيير حديث في الصوت خلال أسبوعين.

سرطان في الجزء الموجود أسفل صندوق الصوت (الحنجرة تحت المزمار).

الأعراض - بحة في الصوت هذا السرطان شائع في العقد الخامس والسابع، أي شخص لديه تغيير حديث في الصوت خلال أسبوعين.