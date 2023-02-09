شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشي الكوليرا في ملاوي والإبلاغ عن 40 ألف حالة منذ مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن مالاوي تشهد تفشيا واسع النطاق لمرض الكوليرا، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 36 ألفا و1210 حالات وفاة مرتبطة بها من جميع المقاطعات منذ 3 مارس 2022، ولفتت المنظمة إلى أن هذا هو تفشي الكوليرا الأكثر فتكا في تاريخ البلاد .

وأوضح تقرير للمنظمة، اليوم الخميس، إن الكوليرا كانت مستوطنة في ملاوي منذ عام 1998 مع الإبلاغ عن فاشيات موسمية خلال موسم الأمطار (من نوفمبر إلى مايو) ولكن امتدت الفاشية الحالية خلال موسم الجفاف أيضا.

وقالت المنظمة الدولية، إنه في ضوء موسم الأمطار الجاري والانتشار الجغرافي الواسع ومعدل الوفيات المرتفع باستمرار لأكثر من 3 %، أعلنت حكومة مالاوي عن تفشي الكوليرا المستمر حالة طوارئ صحية عامة في 5 ديسمبر 2022.

وحذر التقرير، من أن الانتشار الجغرافي والعدد الكبير للحالات المبلغ عنها في البلاد حاليا يؤدي إلى إجهاد كل القدرة على الاستجابة لتفشي المرض مما يزيد من مخاطر التأثير الخطير على الصحة العامة.