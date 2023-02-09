شكرا لقرائتكم خبر عن "متلازمة فيكساس" مرض غامض يصيب الرجال فى أمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون في المعاهد الوطنية الأمريكية بالولايات المتحدة مرضا نادرا موجودا منذ سنتين، إلا أن خبراء الصحة لم ينتبهوا إليه نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشر في صحيفة "NEJM" المختصة في الشؤون الطبية.

أوضح الباحثون في الولايات المتحدة أن المرض الجديد يصيب الرجال بدرجة أولى، ويصيب المرض امرأة واحدة من بين كل 26 ألف امرأة ممن تجاوزن عمر الخمسين، لكن لم يكن هناك أي اهتمام بذلك المرض الذي يعرف باسم بـ "متلازمة فيكساس "، ويطلق عليه المرض الغامض، مشيرين إلى إصابة اكثر من 15 ألف رجل أمريكي حتى الآن.

كما وصفت الهيئات الصحية بالولايات المتحدة المرض بانه اضطراب صحي نادر يؤدي إلى وقوع التهابات في الجسم، بسبب طفرات جينية.

وأضاف الباحثون أن كافة المرضى لديهم طفرة جينية في جين (Gene) يسمى "UBA1"، وذاك هو أصل المرض الجديد، الذي صار يعرف بـ"عدو الرجال".

واكد الأطباء إن المرض يحدث على نحو تدريجي في الجسم، ثم يتفاقم ويصبح شرسا وقاتلا مع مرور الوقت، وبالتالي، فهو ليس مجرد اضطراب عابر ، حيث إن الأشخاص الذين تقدموا في السن يصبحون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض .



اعراض الإصابة بمرض متلازمة فيكاس اعراض الإصابة بمرض متلازمة فيكاس

1.ارتفاع حرارة الجسم.

2.تراجع عدد خلايا الدم.

3.الالتهاب.

4.الشعور بالحكة.

5. السعال.

6.انتفاخ وألم في الأذن والأنف والمفاصل.

7.صعوبة التنفس.

8.الشعور بالتعب.

9.فقر الدم.

10 .تجلط الدم.

وأشار الأطباء الي عدم اتاحة توفير ادوية مناسبة للقضاء علي هذا المرض النادر ، ولكن يتواجد ادوية تخفف الألم والاعراض ، كما حذروا من تشابه تشخيص المرض ، لأن أعراضه متشابهة مع أمراض أخرى كثيرة من قبيل الحكة والحرارة.