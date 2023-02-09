بيروت - نادين محمد - هناك المئات من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، وبينما يلتزم البعض بخطة آمنة وتدريجية لفقدان الوزن، يلجأ آخرون إلى الأنظمة الغذائية التقليدية التي تعد بفقدان سريع للوزن، دون أن يدركوا أن التخسيس السريع لا يضر فقط بالصحة بل ويجعل الشخص يستعيد الوزن الذي فقده بسرعة.

على الرغم من وجود الكثير من الأنظمة الغذائية الصحية والفعالة، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن أنظمة الرجيم القاسية قد لا تمنحك الشعور بالشبع دائمًا، وتشعرك بالمزيد من الجوع ولكن هل الجوع من علامات حرق الدهون؟

لفهم ما إذا كان الجوع هو المؤشر الحقيقي لفقدان الوزن، عليك الانتباه إلى أن العنصر الأساسي للتخسيس هو حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكين، فعندما تحرقين سعرات حرارية أكثر مما تتناولين، يستهلك الجسم كل الطاقة المتاحة من تناولك للطعام، ثم يلجأ إلى مصادر أخرى للطاقة ونتيجة لذلك، تحرق الدهون وتقل من نسبتها في الجسم، فلكي تفقدي 0.45 كجم من الدهون، يجب أن تحرقي حوالي 3500 سعرة حرارية في الأسبوع.

لذا يمكنك تقليل المزيد من السعرات الحرارية من خلال ريجيم السعرات الحرارية، مما سيؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع، لذلك فإن تناول عدد قليل للغاية من السعرات الحرارية، وتجويع جسمك لن يؤدي إلا إلى إعاقة فقدان الدهون.

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لذلك يشير الجوع إلى أن مخزون العناصر الغذائية والطاقة بدأ ينفد، وليس أن الجسم بدأ في حرق الدهون المخزنة.

كيف تخسرين الوزن دون الشعور بالجوع دائمًا؟

على الجانب الآخر إذا كنت لازلت تتساءلين: هل الجوع من علامات حرق الدهون؛ فيجب الانتباه إلى أن فقدان الوزن لا يقوم على الجوع، ولا يتطلب منك أن تتحملي الشعور بالجوع طوال الوقت.

يمكن اانظام الغذائي الصحي أن يفعل كلا الأمرين مما يساعدك على التخلص من أرطال الوزن دون الشعور بالجوع.

نصائح لقمع الجوع

في ما يلي بعض النصائح والتوصيات التي ستساعدك على محاربة وقمع الجوع بشكل فعال أثناء إنقاص الوزن

1. حافظي على رطوبتك

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نظرًا لأن الكثيرين غالبًا ما يخلطون بين الجوع والعطش، فإن تناول الماء طوال اليوم لن يؤدي فقط إلى تحسين بشرتك وتليين مفاصلك وحماية الأنسجة الحساسة، بل سيجعلك أيضًا تشعرين بالشبع.

يمكن القيام بتناول كوب من الماء قبل التمرين، مع وبين كل وجبة، إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، وعليك الابتعاد عن المشروبات السكرية، مثل الصودا أو العصائر المعلبة، لأنها ستزيد فقط من استهلاكك للطاقة، دون تزويدك بأي عناصر غذائية أساسية بدلاً من ذلك، إذا كنت لا تفضلين دوماً تناول الماء العادي، يمكنك اختيار القهوة والشاي غير المحلى، والتي ثبت أنها مفيدة جدًا لفقدان الوزن، وتشمل الخيارات الأخرى الليمون أو ماء الخيار

2. تناول البروتين والدهون الصحية والألياف

البروتين والدهون الصحية والألياف معروفة بقدرتها على منحك الشعور بالشبع. يعمل البروتين كمثبط للشهية، وقد يؤدي جنبًا إلى جنب مع بعض الدهون الصحية إلى تقليل الجوع بشكل كبير. أيضاً لا تتحلل الألياف بسرعة مثل الأطعمة الأخرى، وتبقى في جسمك لفترة أطول، مما يزيد من الشعور بالشبع. ويجب أن يشتمل نظامك الغذائي على الأطعمة التالية:

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اللحوم الخالية من الدهن

البيض

الفاصوليا والبقوليات

منتجات الصويا

زبادي يوناني

المكسرات وزيوت الجوز

الأفوكادو

السمك

الحبوب الكاملة

الخضروات غير مقشرة

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اللوز

التفاح

بذور الشيا

الفول والبقول

3. الشوكولاتة لقمع الشهية

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إذا كنت من محبي الحلويات، ولا يمكنك العيش بدونها يمكن استبدال شوكولاتة الحليب بالشوكولاتة الداكنة. أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في قمع الشهية وتقليل الرغبة الشديدة بالأكل.

4. تقليل مستويات التوتر

غالبًا ما يكون الإجهاد سببًا للأكل العاطفي. قلل من مستويات التوتر لديك عن طريق ممارسة الرياضة أو التأمل لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.

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ملاحظة من "الجميلة" يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

المصدر : موقع هيلث