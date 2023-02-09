في يوم البيتزا العالمي.. اصنعيها قليلة السعرات في 3 خطوات فقط 

بيروت - نادين محمد - يحتفل العالم اليوم، 9 فبراير، باليوم العالمي للبيتزا، تلك الأكلة الإيطالية الشهيرة، والتي أصبحت مفضلة لدى الغالبية من الأشخاص حول العالم، وتتميز بأنواعها المختلفة لتلبي أذواق الجميع، وفي كل الأوقات.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيتزا نقدم لكِ أفضل أنواعها قليلة السعرات الحرارية، يمكنك صنعها بطريقة سهلة في مطبخك في 3 خطوات فقط، لتتناوليها وتستمتعي بمذاقها الرائع، دون اكتساب الوزن.

3 خطوات لصنع البيتزا منخفضة السعرات

عجينة البيتزا منخفضة السعرات (مصدر الصورة freepik)

الخطوة الأولى: صنع العجينة

المكونات

2 كوب دقيق (يمكنك استخدام كوب من الدقيق الأسمر)

مسحوق الثوم

مسحوق البصل

رشة الملح

حليب لوز حوالي نصف كوب

خميرة

ربع كوب ماء دافئ

ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير العجينة

اخلطي المكونات الجافة مع بعضها البعض

ثم أضيفي حليب اللوز الدافئ والخميرة المذابة في الماء الدافئ إلى الخليط

ستحصلين بعد العجن على كرة من العجين قد تصبح مفتتة قليلاً.

بمجرد الحصول على كرة العجين، لفيها بورق زبدة، سخن الفرن مسبقًا إلى 550 درجة فهرنهايت (285 درجة مئوية)، واتركي العجين يرتاح بجوار الفرن أثناء تسخينه.

الخطوة الثانية: فرد العجينة

اصنعي عجينة بيتزا مفرودة على شكل دائرة.

قومي بفرد العجينة على ورق زبدة، مع رشة خفيفة من الدقيق قبل وضعها.

الخطوة الثالثة: اختيار المكونات

اختاري المكونات التي تفضليها، ولكن لا يجب وضع العديد منها، فانتبهي كلما وضعت مكونات كثيرة كلما أصبحت البيتزا عالية السعرات الحرارية، واستخدمي أيضاً الخضروات مثل الطماطم والفلفل الملون والبصل المشوي، لتضيف نكهة مميزة، ومن ثم على الوجه الأخير أضيفي جبنة قليلة الدهون، ونفس الأمر إذا أضفت البيبروني، حيث يمكن بهذه الحركة أن تخفضي السعرات الحرارية إلى النصف.

ونفس الأمر ستعتمدينه مع الصلصلة، في حالة أحببت اضافتها، والتي يمكن تحضيرها فقط بصوص الطماطم المضروب بالخلاط، مع ثوم وفلفل، على النار، دون إضافة أي زيوت.

كم سعرة حرارية في شريحة البيتزا منخفضة السعرات؟

بيتزا منخفضة السعرات الحرارية (مصدر الصورة freepik)

ستلاحظين أن عجينة البيتزا هشة ومقرمشة، ومع الإضافات قليلة الدهون، من الممكن أن نلاحظ أن شريحة واحدة من البيتزا تتراوح بين 80-100 سعرة حرارية فقط، في حين أن البيتزا العادية بالمطعم تتراوح الشريحة الواحدة فيها بين 500-700 سعرة حرارية، وإن كنتِ مهتمة بهذا النوع من الأكلات منخفضة السعرات إليكِ طريقة تخسيس سريعة برجيم البيتزا والمعكرونة.

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