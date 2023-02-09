فوائد شرب خل التفاح على الريق

بيروت - نادين محمد - ذاع صيت خل التفاح كأحد الطرق الطبيعية لتخسيس الوزن، لاسيما عند تناوله في الصباح على الريق، لكن هل هذه الأساطير حقيقة؟!.

يتم تحضير خل التفاح كما يوحي اسمه من تخمير التفاح، هذه العملية تجعله مصدر للعديد من الفوائد، ليس في ما يتعلق بالوزن الزائد فحسب، بينما للصحة بشكل عام.

خل التفاح غني بالعديد من العناصر الغذائية، وعادة ما ينصح بتناوله مخفف في الصباح لتعزيز هذه الفوائد، لكن رغم عدم الحديث عن أثار جانبية لهذه العادة، إلا أنه يجب تناوله بحرص بعد استشار الطبيب.

فوائد لتناول خل التفاح يومياً:

1. يقتل البكتيريا الضارة

الصورة من موقع istockphoto

على غرار الأطعمة الأخرى التي تحتوي على البروبيوتيك، فإن خل التفاح له تأثير إيجابي على بكتيريا أجسامنا. في حين أنه يقتل البكتيريا الضارة التي قد تؤثر بشكل سلبي على الصحة، فإنه يحسن أيضًا صحة البكتيريا النافعة ويساعد في تحسين صحة بكتيريا الأمعاء.

2. مفيد لمرضى السكر

يساعد خل التفاح في خفض مستويات السكر في الدم، لذا، يساعد مرضى ما قبل السكري وحتى الأشخاص المصابين بداء السكري. ومع ذلك ، قد لا يكون خل التفاح مفيدًا بمفرده. يجب عليك أيضًا تنظيم نظامك الغذائي وتجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر.

الصورة من موقع freepik

3. يساعد في إنقاص الوزن

أظهرت العديد من الدراسات الموثوقة وجود صلة بين الاستهلاك اليومي لخل التفاح وفقدان الوزن. الشبع هو أحد العوامل الرئيسية التي تساعدنا على إنقاص الوزن بخل التفاح. تشير الدراسات إلى أن خل التفاح قد يوفر الشعور بالامتلاء ما يجعل الشخص غير راغب في تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

الصورة من موقع istockphoto

4. يحسن صحة الجلد

فوائد واستخدامات خل التفاح للبشرة كثيرة حيث يساعد على تحسين مشاكل البشرة اليومية وحب الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر خل التفاح أيضًا تحسنًا ملحوظًا في العديد من الأمراض الجلدية الأخرى مثل الأكزيما والصدفية. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

الصورة من موقع istockphoto

5. يحسن صحة الأسنان

ثبت أن خل التفاح يحسن صحة الأسنان بشكل عام. يمكن أيضًا استهلاك خل التفاح واستخدامه كغسول للفم. تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا لخل التفاح في محاربة رائحة الفم الكريهة، لكن يجب استهلاك خل التفاح واستخدامه في شكل مخفف، لأن خل التفاح المباشر قاسيًا وقد يضر أكثر مما ينفع.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على فوائد خل التفاح لعلاج القشرة

ملاحظة من "الجميلة" يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تناول خل التفاح

المصدر: medical news today