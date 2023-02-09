شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المرىء.. منها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفهوم سرطان المريء هو سرطان يظهر في المريء — وهو أنبوب طويل يسري من حلقك وحتى معدتك. ويساعد المريء على نقل الطعام الذي تبتلعه من نهاية حلقك إلى معدتك لهضمه. ويبدأ عادة في الخلايا المبطنة للمريء من الداخل ،ويمكن أن يحدث سرطان المريء في أي منطقة على طول المريء. بحسب صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية

كشفت بعض الدراسات الحديثة أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض سرطان المريء. وفي بعض المناطق ترتفع معدلات حالات سرطان المريء نتيجة تعاطي التبغ والكحول أو عادات غذائية خاطئة.

ومن جانبه ذكر معهد روبرت كوخ ، أن سرطان المريء يتسبب في حالات الوفيات بحوالي 3.4 ٪ في ألمانيا، حيث إن الرجال في ألمانيا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بثلاث مرات من النساء.

كما أوضح المركز الألماني لأبحاث السرطان، هذا المرض كالتالي : "سرطان المريء هو ورم في الغشاء المخاطي للمريء. وهناك نوعان من سرطان المريء: سرطان غدي في الخلايا المفرزة للمخاط في المريء، وسرطان الخلايا الحرشفية المبطنة لسطح المريء".وهناك علامات دالة علي الإصابة بهذا النوع من السرطانات .

اعراض الإصابة بسرطان المرىء

1.صعوبة مستمرة في البلع

2ـ فقدان الشهية

3.فقدان الوزن

4.دم في البراز

5.ألم أو ضغط أو حُرقة في الصدر

6.عُسر هضم أو حرقة المعِدة

7.السُّعال وبحَّة الصوت

وفي ذات السياق أضاف "المركز الألماني لأبحاث السرطان" بعض العوامل التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء.

العوامل التي تزيد من خطر الاصابة بسرطان المرى:

• الحموضة المعوية المزمنة

• كثرة استهلاك الكحول

• انسداد المعدة الجزئي

• أورام الحلق والفم

• التدخين

•عادة شرب وأكل الأطعمة الساخنة جداً

• زيادة الوزن