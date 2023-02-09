شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة المخ والذاكرة بتناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة الصحية تساعد على بنية وعمل الدماغ، و يمكن أن تساعد العديد من الأطعمة في تحسين الذاكرة والتركيز، وذلك وفقا لموقع " indiatoday".

وكل شيء نأكله له دائمًا تأثير على أجسادنا، وسواء كانت صحة القلب والأوعية الدموية أو وظائفنا الإدراكية ، فإن تناولنا الغذائي يعزز الوظائف المختلفة في الجسم، و مع تقدمنا في العمر ، يحتاج دماغنا أيضًا إلى رعاية مناسبة لمنع التدهور المعرفي.

وأوضح خبير التغذية أنجالي موكرجي مؤخرًا حول الأطعمة التي تساعد في الذاكرة والتركيز ، وترتبط بتحسين القدرات العقلية، ويمكن للأطعمة التي نأكلها أن يكون لها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، و لذا فإن تناول نظام غذائي معزز للدماغ يمكن أن يدعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل ويحسن المهام العقلية ، مثل الذاكرة والتركيز.

وأوصت بتناول الأطعمة الغنية بالليسيثين ، وهو عنصر غذائي عبارة عن خليط من الدهون الأساسية للدماغ، و الأطعمة مثل القمح الكامل وصفار البيض والمكسرات وفول الصويا تحتوي على الليسيثين، كما نصح خبير التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالكولين الموجودة في الفواكه.

ودمج العناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل الليسيثين (الموجود في القمح الكامل وصفار البيض والمكسرات) والكولين (الموجود في العديد من الفواكه مثل الأفوكادو والبرتقال والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان) في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتحسين الذاكرة .

وأضافت أن إضافة الأعشاب إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تحسين وظائف المخ. وكتبت أن الأعشاب مثل الجنكة والجينسنغ والأيورفيدا مثل براهمي وشانكا بوشبي يمكن أن تساعد في تقليل فقدان الذاكرة وتحسين الأداء العقلي.

ويعتبر النوم أهم نشاط لضمان صحة دماغية أفضل. يضيف أنجالي أنه لضمان نوم جيد ليلاً ، اشرب شاي البابونج. وكتبت استرخي وهدئي عقلك بشاي البابونج الذي يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل والشعور بمزيد من الراحة.