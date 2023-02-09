شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنب هوس التسوق والشراء .. منها مشتريات التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي هوس الشراء إلى إحداث فوضى في حياتك المالية، وغالبًا ما يكون الشراء المندفع عاطفيًا ، وعادةً ما يكون نتيجة لشكل من أشكال الضيق. وهى مشكلات تتعلق باحترام الذات أو القلق أو الحزن أو حتى الملل، وقد يجعلك الشراء تشعر بتحسن في الوقت الحالي ، لكن الشعور يمكن أن يتلاشى بسرعة بمجرد أن تدرك أنك تجاوزت ميزانيتك وفقا لما نشره موقع realsimple

فيما يلي طرق لإعداد نمط حياتك وميزانيتك لمنع هوس الشراء وبناء عادات مالية صحية.

1 - مشتريات التأخير

امنح نفسك 24 ساعة للتفكير في شيء تريد شراءه. اترك العناصر في عربة التسوق الخاصة بك ، وابتعد فعليًا عن هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. يوصي مارتر بالحصول على قائمة مراجعة ذهنية يمكنك اتباعها لتسأل نفسك ما إذا كان العنصر الذي تريد شراءه هو في الواقع شيء تحتاجه ، أو إذا كان شراؤه سوف يسبب لك ضررًا أكثر من نفعه.

2 - وضح ميزانيتك ومدخراتك

ضع ميزانية واضحة وقم بمراجعتها كل شهر. يوصي مارتر بتقديم استشارات ائتمان المستهلك ، والتي تقدم مساعدة مجانية في إعداد الميزانية وتوحيد الديون. سيساعدك إنشاء ميزانية تلتزم بها على تحميلك المسئولية عندما تكون لديك الرغبة في التسوق.

قم بإعداد ودائع مباشرة بحيث يذهب جزء من راتبك مباشرة إلى حساب التوفير الخاص بك. يقول مارتر: "بهذه الطريقة ، لا يمكنك إنفاق الأموال". سيسمح لك ذلك باستثمار أموالك بطرق تضمن مستقبلك المالي ، مثل بناء مدخرات التقاعد .

3 - اجعل التسوق أكثر صعوبة

لدينا حق الوصول إلى التسوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن منازلنا المريحة. هذا يجعل من الصعب التحكم في عادات الإنفاق الاندفاعية. ضع لنفسك بعض العقبات أو نقاط التفتيش لتكون أكثر انتباهاً عندما تتسوق. احذف تطبيقات التسوق من هاتفك حتى تضطر بالفعل إلى الانتقال إلى موقع المتجر.

4 - اسمح بالإنفاق الصحي

الميزانية الصحية هي مثل الأكل الصحي - عليك أن تمنح نفسك بعض المرونة المعقولة ، أو سينتهي بك الأمر إلى تناول الطعام (أو في هذه الحالة ، شراء) كل شيء في الأفق. يقول مارتر: "لا يمكنك أن تتوقع من نفسك أن تكون متشددًا للغاية ولا تشتري أي شيء من أجل المتعة".

قم ببناء بعض المرونة في ميزانيتك لبعض التفاخر بين الحين والآخر. إن التقييد الشديد على نفسك سينتهي به الأمر إلى تثبيطك عن الالتزام بالميزانية تمامًا ، وقد يجعلك تعود إلى عادات الإنفاق غير الصحية. يقول إيمري: "إن السماح لنفسك ببعض" الميزانية الممتعة "سيساعدك أيضًا على الشعور بالمزايا التي تأتي مع شراء شيء مثير ، دون كل الشعور بالذنب".

5 - ابحث عن الدعم

لا تحاول أن تفعل ذلك بمفردك. يمكن أن يقطع العثور على الدعم والمساءلة شوطًا طويلاً في منعك من الإنفاق المتهور. يوصي مارتر بالتحقق من شريك المساءلة مرة واحدة في الشهر. يمكن أن يكون هذا الزوج أو صديقًا أو شخصًا يعمل أيضًا على صحته المالية. قم بإجراء تسجيلات وصول شهرية حيث تشارك بصدق حول ما تفعله واحصل على التعليقات والدعم.

6 - افعل شيئا اخر

إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر أو الحزن ووجدت نفسك تتسوق فتوقف وافعل شيئًا آخر. اذهب للتمشية أو استمع إلى الموسيقى أو اتصل بصديق. إن الاعتناء بنفسك بطرق لا تنطوي على المال سوف يمنعك من القيام بعمليات شراء دافعة لتهدئة نفسك.

قبل إجراء عملية شراء ، تواصل مع جسدك ولاحظ كيف تشعر بهذا العنصر. إذا كان حدسك يقول إنه ربما لا يجب عليك شراء شيء ما ، فاستمع إليه.