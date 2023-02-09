شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنظمة غذائية صحية لفقدان الوزن بشكل مستدام.. منها الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فقدان الوزن رحلة طويلة، ومن المهم أن تستمر في اتباع نظام غذائى صحى حتى بعد أن تفقد وزنك، حتى لا تستعيد ما فقدته من كيلو جرامات خلال فترة الريجيم، لذا يجب اتباع نظام غذائى صحى ودائم، في هذا التقرير نقدم 5 أنظمة غذائية صحية ومستدامة لفقدان الوزن، بحسب موقع "Health".

مع وجود العديد من الأنظمة الغذائية، قد تكون محاولة اختيار النظام المناسب لك أمرًا صعبًا هذا هو السبب في أنه من الأفضل اختيار الأنظمة الغذائية التي لا تعزز فقدان الوزن فحسب، بل تعطي الأولوية أيضًا لنمط حياة صحي ومتوازن ومستدام.

عند اختيار نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، يحتاج الشخص إلى مراعاة الأمور التالية:

1. هل هذا النظام الغذائي مستدام بالنسبة لك؟

2. هل هذا النظام الغذائي مقيد بشكل مفرط؟

3. هل ستتمكن من العيش بشكل مريح مع هذا النظام الغذائي؟

4. هل ستتغذى بشكل صحيح؟

فيما يلي 5 خطط نظام غذائي صحي لفقدان الوزن1. حمية البحر الأبيض المتوسط

غالبًا ما يأتي هذا النظام الغذائي على رأس القائمة، وهناك أسباب محددة لذلك إنه مليء بالألياف ، وهو أمر جيد لتحسين عملية الهضم ومفيد أيضًا لصحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط غني بالدهون الصحية ويبدو أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون غير المشبعة، مما يحفزك على تناول الأطعمة الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية وتجنب الخيارات غير الصحية.

يمكن أن يؤدي هذا النظام الغذائي إلى فقدان الوزن إذا قمت بتقييد استهلاكك من السعرات الحرارية إلى 1500 سعرات حرارية في اليوم أو أقل.

2. حمية داش

تم وضع النهج الغذائي منخفض الصوديوم لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) كطريقة لمساعدة الأشخاص على التحكم في ضغط الدم دون استخدام أي أدوية.

يركز نظام DASH الغذائي على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ويحد من الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي.

وإذا حدَّد الشخص السعرات الحرارية أثناء اتباع قواعد صحة القلب في DASH ، فيمكنه تقليل الوزن وخفض ضغط الدم.

3. النظام الغذائي النباتي

يبتعد النباتيون عن جميع المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والعسل. يتطلع بعض الأشخاص إلى النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن.

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستهلك المعكرونة أو الحلوى لأنها أيضًا طعام نباتي، فلن يساعدك ذلك على تحقيق إنقاص الوزن ومع ذلك ، إذا كنت تستهلك طعامًا نباتيًا عالي الجودة ، مثل الخضراوات الورقية والبروتينات النباتية ، فقد تفقد المزيد من الوزن.

4. الصيام المتقطع

هناك طرقًا معينة للقيام بخطة الصيام المتقطع.

بعض الناس يتناولون الطعام ، كل ما يريدون ، 5 أيام في الأسبوع ، ثم يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية (بشكل عام ، حوالي 500 سعرة حرارية) في اليومين الآخرين ؛ يقصر الآخرون تناولهم لمدة 8 ساعات يوميًا أي تناول طعامًا غير مقيد بين الساعة 8 صباحًا و 4 مساءً، والصيام لمدة 16 ساعة المتبقية.

عندما تحد من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها ، فسوف تزيل الكيلوجرامات الزائدة.

5. حمية بيسكاتاريان

نظام Pescatarian هو نظام غذائي نباتي لا يزال يتيح مجالًا للأسماك والمأكولات البحرية الأخرى إنه نظام غذائي نباتي بشكل رئيسي ، ولكن مع بعض الأسماك.

ينصب التركيز على تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة ، إلى جانب المأكولات البحرية المشوية أو المحمصة من أجل نظام غذائي صحي شامل.

تعتبر الأسماك مصدرًا خاليًا من البروتين عندما تقارن ذلك بشخص يأكل كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ، ستتوقع أن ترى بعض فقدان الوزن.