شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأنواع العشرة للاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطبيعي أن تشعر بالإحباط من حين لآخر، ولكن إذا كنت حزينًا كثيرًا ويؤثر ذلك على حياتك اليومية، فقد تكون مصابًا باضطراب أكثر خطورة مثل الاكتئاب، إذا ترك الاكتئاب دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك تعريض حياتك للخطر.ولحسن الحظ هناك علاجات فعالة للاكتئاب من خلال خيارات مثل العلاج والأدوية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية ، الصحة العقلية لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية - إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الاكتئاب ، فتأكد من طلب المساعدة المتخصصة، فيما يلي الأنواع العشرة للاكتئاب وفقا لما ذكره موقع helyhy

1. اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)

وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية ، تشير التقديرات إلى أن 16.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة ، أو 6.7 في المائة ، تعرضوا لنوبة اكتئاب كبرى واحدة على الأقل في عام معين . بينما يمكن أن يتطور الاضطراب الاكتئابي الرئيسي في أي عمر ، فإن متوسط عمر ظهور المرض هو 32.5 عامًا، ويشار إلى الاضطراب الاكتئابي الشديد أيضًا بالاكتئاب السريري أو الاكتئاب الشديد ، وهو حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على العديد من مجالات حياتك، و إنه يؤثر على الحالة المزاجية والسلوك بالإضافة إلى الوظائف الجسدية المختلفة ، مثل الشهية والنوم.

2: الاضطراب الاكتئابي المستمر

الاضطراب الاكتئابي المستمر ، المعروف أيضًا باسم عسر المزاج ، هو شكل مستمر طويل الأمد من الاكتئاب قد تفقد الاهتمام بالأنشطة اليومية العادية ، وتشعر باليأس ، وتفتقر إلى الإنتاجية ، وتدني احترام الذات ، والشعور العام بعدم الكفاءة. تستمر هذه المشاعر لسنوات وقد تتداخل بشكل كبير مع علاقاتك ومدرستك وعملك وأنشطتك.

3. الاضطراب ثنائي القطب

الاضطراب ثنائي القطب ، المعروف أيضًا باسم الهوس الاكتئابي ، هو مرض عقلي يتسبب في حدوث حالات مزاجية شديدة ومنخفضة وتغيرات في النوم والطاقة والتفكير ويسبب سلوكًا غير منتظم، يمكن أن يمر الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب بفترات يشعرون فيها بالسعادة المفرطة والنشاط ثم فترات من الشعور بالحزن واليأس عندما لا يمرون بنوبة ، فإنهم عادة ما يشعرون بأنهم طبيعيون.

4. الاضطراب العاطفي الموسمي

الاضطراب العاطفي الموسمي ، المعروف أيضًا بالاكتئاب الموسمي أو SAD ، هو نوع من الاكتئاب ينجم عن تغيرات موسمية ، ويحدث غالبًا خلال أشهر الخريف والشتاء الباردة، و يمكن أن يستمر الاكتئاب طوال العام ، ولكن إذا ظهرت أعراضك فقط خلال موسم معين ، فقد تكون مصابًا باضطراب القلق الاجتماعي.

5: الاكتئاب الذهاني

الاكتئاب الذهاني هو نوع فرعي من الاكتئاب الشديد يحدث عندما يتضمن مرض الاكتئاب الحاد شكلاً من أشكال الذهان مثل المعاناة من الهلوسة والأوهام أو انفصال آخر عن الواقع. يصيب الاكتئاب الذهاني واحدًا تقريبًا من بين كل أربعة أشخاص يدخلون المستشفى بسبب الاكتئاب.

6: اكتئاب ما بعد الولادة (PPD)

يشير اكتئاب ما قبل الولادة إلى الاكتئاب الذي يحدث أثناء الحمل أو بعد الولادة، في حين أنه من الشائع تجربة اكتئاب ما بعد الولادة ، إلا أن اكتئاب ما بعد الولادة يكون أكثر حدة و غالبًا ما يبدأ هذا الاكتئاب المرتبط بإنجاب طفل أثناء الحمل،و تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل سبع نساء تعاني من اكتئاب ما حول الولادة،و يعد اكتئاب ما قبل الولادة مرضًا طبيًا خطيرًا ، ولكن يمكن علاجه ، ويشمل الشعور بالحزن الشديد واللامبالاة و / أو القلق ، بالإضافة إلى التغيرات في الطاقة والنوم والشهية ، مما يحمل مخاطر للأم والطفل.

7: اضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD)

اضطراب ما قبل الحيض المزعج PMDD هو شكل أكثر حدة من متلازمة ما قبل الحيض PMS. تحدث أعراض PMDD في المرحلة الأصفرية المتأخرة من الدورة الشهرية ، تمامًا مثل المتلازمة السابقة للحيض ، ولكنها شديدة بما يكفي للتأثير على الحياة اليومية، وتكون أعراض الدورة الشهرية المنتظمة أكثر حدة في PMDD ، ويتميز الاضطراب بشكل خاص بأعراض نفسية.

8: الاكتئاب "الظرفية"

الاكتئاب الظرفية هو نوع من الاكتئاب قصير المدى مرتبط بالتوتر، يمكن أن يتطور بعد تجربة حدث صادم أو سلسلة من الأحداث، الاكتئاب الظرفية هو نوع من اضطراب التكيف. يمكن أن يجعل من الصعب عليك التكيف مع حياتك اليومية بعد حدث صادم،و يعرف أيضًا باسم الاكتئاب التفاعلي.

9: الاكتئاب اللانمطي

الاكتئاب اللانمطي هو نوع فرعي من الاكتئاب الشديد أو الاضطراب الاكتئابي الذي يتضمن عدة أعراض محددة ، بما في ذلك زيادة الشهية أو زيادة الوزن ، والنعاس أو النوم المفرط ، والتعب الواضح ، أو الضعف.

10: اضطراب عدم انتظام المزاج التخريبي (DMDD)

DMDD هو تشخيص حديث إلى حد ما ، مصنف كنوع من حالات الطفولة من التهيج الشديد ، والغضب ، ونوبات الغضب المتكررة والشديدة. تتجاوز أعراض DMDD "الحالة المزاجية السيئة". أعراض DMDD شديدة. يعاني الشباب المصابون بمرض DMDD من مشاكل كبيرة في المنزل والمدرسة وغالبًا مع أقرانهم.