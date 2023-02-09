شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من الإفراط في شرب الشاي.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي هو المشروب الأكثر على مستوى العالم .وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.ولكن كشفت بعض الدراسات الأخيرة أن مسألة تناول الشاي لدى الكثيرين من الأشخاص تصل لدرجة الإدمان، وإذا لم يحصل الفرد على كوب الشاي المعتاد يحدث له أحيانا صداع نصفي ويشعور بالقلق والعصبية والتوتر والضيق المستمر لحين اخذ كوب الشاي المفضل له.

وفي السياق ذاته ، اكدت الدراسات ، أن كل نوع من أنواع الشاي غني بخصائص الطبيعة ومحمّل بفوائد صحية لا حصر لها ، ولكن مسالة الإفراط في تناول أي شيء يمكن أن يكون ضارًا بالصحة وكذلك الشاي، وبالتالي ، إذا كنت تشعر أيضًا أنك مدمن على الشاي ، فإن هذه الحقائق المخيفة ستجعلك تقلل من تناول الشاي .





الاضرار الجانبيبة للافراط في الشاي :1.اضطرابات النوم

2.انخفاض امتصاص العناصر الغذائية

3.حرقان في المعدة وعدم الراحة

4.الصداع المستمر

اثبتت الدراسة ايضا إن الإفراط في تناول الشاي أو أي مصدر من مصادر الكافيين لا يمكن أن يزيد من اعتمادك على الشاي (الكافيين) ولكنه في نفس الوقت يؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة والصداع.