أبرز الأطعمة التي تُزيد من خطر الإصابة بالسرطان

القاهرة - المغرب اليوم
السرطان مرض العصر الصامت الذى يتوعل داخل الجسم بسرعة دون أن يشعر به الشخص إلا بعد فترة، وله أنواع عديدة منها سرطان الجلد والرئة والمرئ والمعدة وغيرها، واكتشف الباحثون قائمة من الأطعمة تقوى مناعة الجهاز الهضمى وتحارب المرض، وأيضا بعض الأطعمة التى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.
حذرت بعض الدراسات الحديثة من قائمة أغذية متاحة بالأسواق تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، فيجب الابتعاد عنها، أو على الأقل الحد منها كما وصى الأطباء بتناول الفواكة وطبق الخضراوات بشكل يومى.
وأكدت الدراسات أيضا أن مسألة تناول أغذية أو أطعمة معينة لا يقضى على خطر الإصابة بالسرطان، لكن تناول نظام غذائى نباتى والحفاظ على وزن صحى يقلل مخاطر الإصابة بالمرض.
أغذية تزيد من خطر الإصابة بالمرض
1.تجنب اللحوم المصنعة تحتوى اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير، وغيرها من اللحوم المصنعة تسبب السرطان، حتى التى يقال إنها "خالية من النترات" أو "غير المعالجة".
2.قلل من تناول اللحوم الحمراء واختر الدجاج أو السمك أو البروتين النباتي قليل الدهن.
3. شرب الكحوليات يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
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