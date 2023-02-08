شكرا لقرائتكم خبر عن الهرمونات السر الخفى وراء فشل الريجيم.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الوصول إلى الوزن الطبيعي والحفاظ عليه أمرًا محبطًا في ظل أفضل الظروف، ولكن إذا كنت تقاتل مصادر مجهولة وغير مرئية ، فقد يبدو ذلك مستحيلًا تمامًا.

حسب ما ذكره موقع endocrinecenterإذا كنت تشك في أن هناك شيئًا لفقدان الوزن أكثر من اتباع نظام غذائي صحي، فأنت على الأرجح على حق ، فهناك عوامل أخرى تعيق إنقاص الوزن فممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي مغذي ضروريان للحفاظ على وزن صحي ، لكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، بينما يمكنك التحكم في ما تأكله ومقدار ما تتحرك ، هناك قوى غير مرئية خلف الكواليس تستدعي اللقطات داخل جسمك ، وهي هرموناتك.

على وجه التحديد ، الأنسولين والإستروجين والأندروجين واللبتين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي والشهية وتوزيع الدهون في الجسم، إذا كانت هذه الهرمونات خارجة عن السيطرة ، فقد تشجع على الإفراط في تناول الطعام ، وتبطئ قدرتك على حرق السعرات الحرارية للحصول على الطاقة ، وتؤدي إلى احتفاظك بالدهون.

-يبتين

تنتج الخلايا الدهنية هرمون اللبتين ، وهو هرمون يقلل من الشهية ومن المفارقات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ينتجون الكثير من هرمون اللبتين ، لكنهم أصبحوا غير حساسين لتأثيراته التي تقلل الشهية حتى لا يفهم الدماغ رسالة التوقف عن تناول الطعام.

-الأنسولين

ينتج البنكرياس هرمون الأنسولين ، الذي ينظم طريقة التمثيل الغذائي للدهون ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى امتصاص السكر من مجرى الدم، تمنع السمنة إشارات الأنسولين ، وتترك الكثير من السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، والسمنة.

-الإستروجين والأندروجين

أين تخزن معظم دهونك؟ الموقع مهم لأن دهون البطن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية مثل التهاب المفاصل والسكتة الدماغية وأمراض القلب. الهرمونات الرئيسية المسؤولة عن توزيع الدهون هي الهرمونات الجنسية هرمون الاستروجين والأندروجينات. مع تقدمك في العمر ، تفرز كمية أقل من هذه الهرمونات ، وتتراكم دهونًا أكثر في بطنك ، وهو أمر يصعب فقدانه.

-هرمونات النمو

أثناء الطفولة والمراهقة ، تنتج الغدة النخامية هرمون النمو الذي يؤثر على عظامك وعضلاتك وطولك، كما أنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومعدل حرق السعرات الحرارية، يميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى انخفاض مستويات هرمونات النمو.

-الكورتيزول

أنت تنتج الكورتيزول عند الإجهاد ، مما يرفع من حواسك ويجهزك للقتال أو الفرار من موقف خطير هذا جيد في دفعات قصيرة ، لكن الإجهاد المزمن والكورتيزول الزائد يؤثران على جسمك. يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد للكورتيزول إلى الإصابة بمتلازمة كوشينغ وزيادة الوزن.

-هرمونات الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية الموجودة في قاعدة الحلق هرمونات تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي إذا كانت الغدة الدرقية لديك غير نشطة ، فقد تعاني من زيادة الوزن ، ولكن قد لا يكون ذلك بسبب تراكم الدهون - من المعروف أن قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى احتباس الماء.