شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النوم للأطفال وعدد الساعات المثالية حسب العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد فوائد النوم للأطفال، من صحتهم الجسدية إلى صحتهم النفسية، لذا فإن روتين النوم الصحي أمر بالغ الأهمية لصحة الطفل، والنوم هو أحد اللبنات الأساسية التي تساهم في صحة الطفل ونموه بشكل كبير، في هذا التقرير نتعرف على فوائد النوم للأطفال، بحسب موقع "Health".وبحسب الأبحاث فإن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم لديهم تحسن في مدى الانتباه والتعلم والذاكرة وتنمية المهارات الحركية مما يؤدي إلى تحسن شامل في صحتهم العقلية والبدنية.

يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحتى الاكتئاب في بعض الحالات لذلك، فإن النوم السليم له تأثير إيجابي على الصحة العامة للطفل.

تعرف على فوائد النوم للأطفال1. يؤدي النوم إلى النمو نتيجة إفراز هرمونات النمو

2. النوم يساعد القلب ويقي الأطفال من تلف الأوعية الدموية. قلة النوم قد تؤدي إلى استثارة الدماغ المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات أعلى من مرض السكري والسمنة وأمراض القلب بسبب دوران هرمونات التوتر في جدار الشرايين في مرحلة البلوغ.

3. قلة النوم قد تؤدي أيضًا إلى السمنة

4. النوم يقضي على الجراثيم ويقتلها أيضًا عندما ينام شخص ما ، يتم إنتاج بروتين يسمى السيتوكينات. تتمثل الوظيفة الأساسية لهذا البروتين في محاربة المرض والعدوى والتوتر. ينتج عن قلة النوم إنتاج أقل للسيتوكينات.

5. يزيد النوم أيضًا من مدى انتباه الطفل مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في التعلم.

قد تؤثر قلة النوم على نمو الطفل وتطوره مما يتسبب في إعاقة أدائه وأنشطته اليومية قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من نقص في النوم فرص الإصابة باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، وهي حالة مزمنة تؤدي إلى نقص الانتباه والسلوك الاندفاعي أو متلازمة موت الرضع المفاجئ.

ما هو مقدار النوم الموصى به للأطفال؟

-الرضع أقل من 1 سنة: 12-16 ساعة

-الأطفال 1-2 سنة: 11-14 ساعة

-الأطفال من عمر 3-5 سنوات: 10-13 ساعة

الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة: 9-12 ساعة

المراهقون من 13 إلى 18 عامًا: 8-10 ساعات

كيف نضمن نومًا مناسبًا للأطفال؟

يعد إنشاء روتين ثابت لوقت النوم للأطفال أمرًا مهمًا للغاية ويجب أن يكون ثابتًا كل ليلة يمكن القيام بذلك من خلال ضمان وقت نوم محدد يجب ممارسته بدقة دون أي أعذار.

* قم بتعتيم الأنوار وتحديد درجة حرارة معينة.

* التوقف عن استخدام الإلكترونيات / الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل

* الحد من تناول الكافيين

* امنحهم حمامًا دافئًا

* قم بنشاط عائلي هادئ مثل قراءة قصص ما قبل النوم أو غناء تهويدة

إذا كان طفلك يعاني من النعاس أثناء النهار أو صعوبات سلوكية في المدرسة تعتقد أنها قد تكون مرتبطة بقلة النوم، فيجب عليك زيارة طبيب الأطفال والاستشارة.