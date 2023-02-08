طريقة تنحيف الجسم دون الوجه

بيروت - نادين محمد - عندما نبدأ رحلة إنقاص الوزن، وبالفعل يبدأ الشخص في خسارة بعض الأرطال، تظهر مشكلة تنحيف الوجه، وربما يظهر عليه آثار النحافة أكثر من أي منطقة أخرى من الجسم.

يعتبر فقدان الدهون من الوجه مشكلة لأن يلحقه بعض الترهلات بالجلد، كما قد تبدو التجاعيد أكثر وضوحًا عن السابق، من ثم يبدو الشخص في عمر أكبر من عمره الحقيقي.

أحد أكبر مخاطر فقدان الوزن هو كيفية تأثيره على البشرة. إذا لم تعتني ببشرتك عند فقدان الوزن ، فقد ينتج عن ذلك عواقب وخيمة، مثل الجلد المترهل الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات التمدد في النهاية، كما يمكن أن يسبب ندبات دائمة على الجلد. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على بشرتكِ صحية ودرء التجاعيد خلال رحلة إنقاص الوزن.

1- الترطيب

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ترطيب البشرة مرتين على الأقل يوميًا أساسي. يساعد تطبيق مرطب موضعي البشرة بعدة طرق - فهو يحبس الرطوبة التي يمكن أن تتبخر من الجلد، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على بشرتك صحية وحيوية. ينصح باستخدام مرطب يحتوي على زبدة الكاكاو ويحتوي على فيتامينات ج و ه التي توفر مضادات الأكسدة للبشرة وتدعم نمو الكولاجين والإيلاستين. ضعي المرطب مرة في الصباح ومرة أخرى في الليل قبل الذهاب إلى الفراش.

2- الماء

اشربي الكثير من الماء طوال اليوم - ما لا يقل عن ثمانية أكواب. شرب الماء ضروري للحفاظ على البشرة صحية ومرنة. في حين أن المرطب يساعد بشكل كبير ، فإن شرب الماء هو أهم جانب في الحفاظ على ترطيب البشرة وصحتها.

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3- الإكثار من الفاكهة والخضروات

تناولي الكثير من الفاكهة والخضروات طوال اليوم. توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية القيمة لصحة بشرتكِ، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم والبشرة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء. حاولي تناول ثلاث إلى خمس حصص كل يوم لتحقيق أكبر فائدة.

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4- التمرين

تمرني عدة مرات في الأسبوع. صحيح تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة فقدان الوزن ، إلا أنها تساعد أيضًا في تكوين ألياف عضلية جديدة تلتصق بالجلد وتثبيتها على جسمك. بناء عضلات جديدة - حتى بكميات صغيرة - يمكن أن يحافظ على الجلد مشدودًا وصحيًا.

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ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

المصدر: موقع women's health