بيروت - نادين محمد - الفواكه المجففة تعتبر من أشهر الوجبات الخفيفة التي يعتمد عليها العديد من الأشخاص، تتمثل في عدّة أشكال ربما أشهرها هو الزبيب، علاوة على التمر والبرقوق والتين والمشمش، كما يوجد منها أنواع مغلفة بالسكر في شكل حلوى مثل المانجو والأناناس والتوت البري والموز والتفاح. ونقدّم لكِ في "الجميلة" تأثير الفواكه المجففة على صحة الإنسان، وكل ما تريدين معرفته عن فوائدها، والآثار الصحية لها.

ما هي الفواكه المجففة؟

تأثير وفوائد الفواكه المجففة (مصدر الصورة freepik)

الفاكهة المجففة هي الفاكهة التي تمت إزالة كل المحتوى المائي منها تقريبًا من خلال طرق التجفيف، وتنكمش الفاكهة خلال هذه العملية، تاركة فاكهة مجففة صغيرة كثيفة الطاقة.

ويمكن الحفاظ على الفاكهة المجففة لفترة أطول بكثير من الفاكهة الطازجة ويمكن أن تكون وجبة خفيفة سهلة الاستخدام، خاصة في الرحلات الطويلة حيث لا يتوفر التبريد.

فوائد الفاكهة المجففة

غنيّة بالمغذيات والألياف

تحتوي قطعة واحدة من الفاكهة المجففة على نفس الكمية من العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الطازجة، ولكنها مكثفة في عبوة أصغر بكثير.

وبالوزن، تحتوي الفاكهة المجففة على ما يصل إلى 3.5 أضعاف الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة الطازجة، لذلك، يمكن أن توفر حصة واحدة نسبة كبيرة من المدخول اليومي الموصى به من العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك، خاصة وأن المعادن مهمة لإنقاص الوزن وللحفاظ على صحتكِ، لهذا ننصحكِ أيضاَ بـ 4 فيتامينات تحتاجيها لعملية فقدان الوزن.

ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات، على سبيل المثال، ينخفض محتوى فيتامين سي بشكل كبير عند تجفيف الفاكهة.

وتحتوي الفاكهة المجففة بشكل عام على الكثير من الألياف وهي مصدر كبير لمضادات الأكسدة، وخاصة مادة البوليفينول.



تحسين تدفق الدم وصحة الجهاز الهضمي

وترتبط مضادات الأكسدة البوليفينول بفوائد صحية مثل تحسين تدفق الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الأكسدة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، كذلك هناك فوائد مضادات الأكسدة للبشرة التي تمنحها حيوية وشباب.

مقويات المناعة

الفواكه الجافة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والفوسفور والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ ، د ، ب 6، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لنظام المناعة الصحي. ووفقًا لبعض الدراسات، فإن الفواكه الجافة التي تحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول تساعد في تحسين المناعة من خلال إظهار التأثيرات المضادة للالتهابات، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للأكسدة للعديد من الفواكه الجافة، كما أنها تساعد في القضاء على الجذور الحرة وتخفيف الإجهاد التأكسدي.

خصائص فقدان الوزن

الفواكه الجافة غنية بالكربوهيدرات والألياف الغذائية، ونتيجة لذلك فهي واحدة من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة، والألياف الغذائية تبقيكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة وتتحكم في الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ونتيجة لذلك يقل استهلاك السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، تعتبر الألياف الغذائية مفيدة للأمعاء الصحية وتحسن حركة الأمعاء، ولهذا تساعدكِ على فقدان الوزن.

أنواع الفواكه المجففة

أنواع الفواكه المجففة (مصدر الصورة freepik)

فواكه مجففة بالطريقة التقليدية

مثل التمر والتين والمشمش والفراولة المجففة والزبيب والتوت البري، وغيرها من الأنواع التي تجفف ويتم سحب الماء منها، وهي النوعيات الأفضل للحصول على فوائدها.

فواكه مجففة محلاة

هذا النوع من الفواكه أصبح شائعاَ بشكل كبير في المحلات التجارية، والذي يحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، وبالتالي فهو يقلل من فوائد الفواكه المجففة المعروفة، كذلك قد يساعد في زيادة الوزن.

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المصدر: healthline- healthifyme