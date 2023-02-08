شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب رئيسية لآلام المعدة.. منها حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمى بشكل منتظم أمرًا شائعًا بين الناس، ويمكن أن يكون هناك العديد من أسباب آلام المعدة، على سبيل المثال، قد يؤدى عسر الهضم أو الغازات أو الانتفاخ إلى صعوبة تنظيف الأمعاء بشكل صحيح، ما يؤدى إلى آلام فى المعدة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 أسباب لألم المعدة، بحسب موقع Health.

أسباب آلام المعدة

أحيانًا يكون ألم المعدة خفيفًا ويزول من تلقاء نفسه، لكن فى بعض الأحيان تكون الآلام شديدة ويصعب عليك التعامل معها.

وفيما يلى 5 أسباب شائعة لألم المعدة1. قرحة المعدة

هىو في الأساس التهاب فى بطانة المعدة، والذى يحدث بشكل عام بسبب التقليل السريع للمخاط الواقى فى الطبقة الداخلية للمعدة.

ويمكن أن تسبب العدوى البكتيرية أو الاستخدام المطول للأدوية المضادة للالتهابات (NSAIDs) حدوثها.

يمكن علاج القرحة بالأدوية، لكن تأخير الأعراض المؤلمة قد يؤدى إلى شدتها، وقد يؤدى تجنب مثل هذا الألم إلى نوبات متكررة من القىء والانتفاخ وحرقة المعدة والبراز الداكن وما إلى ذلك.

ولتجنب المشاكل ابتعد عن المشروبات الباردة والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالتوابل والتركيز على الأكل الصحى وشرب الماء الكافى.

2. الإمساك

الإمساك يعنى صلابة البراز، ويحدث ذلك عندما تكون حركات الأمعاء غير المكتملة أقل تواتراً تحدث بشكل عام بسبب أنماط الأكل غير الصحية والجفاف، ومشكلة الإمساك منتشرة هذه الأيام.

عندما تكون حركات الأمعاء صعبة يعاني الشخص من براز مؤلم أو صعوبة في تمريره.

لا ينبغي أن تجلس خاملا أو تنام بعد الأكل مباشرة، قم بالمشي بشكل طبيعي وتأكد من الهضم السليم قبل الذهاب إلى الفراش. تجنب شرب الماء بعد الوجبات مباشرة، أيضًا ، يجب ألا تضغط على البراز دون داع وهو أمر شائع لدى كثير من الناس ، فقد يتسبب ذلك في إزعاج وألم إضافي ، بل عليك استشارة الطبيب واختيار حل طبي.

3. الإسهال

يُقصد بالإسهال الحركات الرخوة والمائية التي تسببها عدوى بكتيرية أو فيروسية تؤدي إلى الجفاف.

على عكس الإمساك، تؤدي حركات الأمعاء المتكررة إلى الإسهال، لكن هذا أيضًا شائع جدًا ويمكن علاجه، لمنع حدوثه ، حافظ على رطوبتك ، وزد من تناول الفاكهة والماء والألياف، واعتنِ جيدًا بالتغذية.

4. حصوات المرارة

حصوات المرارة عبارة عن كرات صغيرة تشبه الحبيبات تنمو بسبب تصلب المادة الصفراوية فى المرارة، كما أنها تسبب ألمًا خفيفًا إلى شديدًا.

وقد يعانى العديد من الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة غير المشخصة من شدتها، ويمكن أن تسبب العدوى ومضاعفات مثل اليرقان والتهاب البنكرياس.

5. التهاب الكبد الحاد

التهاب الكبد الحاد هو عدوى تصيب الكبد، تحدث بسبب عدوى مثل الفيروسات A و B و C و E، بينما ينتشر التهاب الكبد A و E بسبب تلوث المياه أو الطعام أو البيئة المحيطة، يمكن أن تتسبب الالتهابات المزمنة في تلف الكبد أو التسبب في تليف الكبد.