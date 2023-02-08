شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة على ارتجاع المرىء لا ينبغى الاستخفاف بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتجاع المرىء أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمى شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، ويحدث ارتجاع المرىء أو الارتجاع الحمضى عندما تتدفق أحماض المعدة باستمرار إلى المرىء، وهو الأنبوب الذى يربط الفم بالمعدة، ويؤدى ارتداد الحمض إلى تهيج بطانة المرىء، وتسمى أيضًا العضلة العاصرة للمرىء السفلية، وهذا بدوره يسبب عدة أعراض يمكن تخفيفها بالعلاجات الطبيعية أو تحتاج إلى مزيد من التدخل، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات مبكرة لارتجاع المرىء لا ينبغى الاستخفاف بها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الحموضة المعوية

القلب هو أكثر أعراض الارتجاع الحمضى شيوعًا، يتميز بإحساس حارق فى الصدر خلف عظم القص مباشرة، ويمكن أن ينتقل الإحساس المؤلم من الجزء السفلى من عظم القص إلى الحلق.

يحدث عندما يتحرك حمض المعدة إلى بطانة المرىء، ويمكن أن يستمر هذا من عدة دقائق إلى ساعات.

عودة الطعام من المعدة للمرىء

إذا كنت تعاني من ارتجاع المرىء ، فمن المحتمل أن تعاني من انتقال الطعام غير المهضوم المصحوب بحمض المعدة عائداً من المعدة إلى المرىء. قد يجعلك هذا تتجشأ ويمكن أن يترك طعمًا حامضًا في فمك، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام أو ممارسة الرياضة بعد الوجبة مباشرة أو الانحناء بعد الأكل إلى حدوث هذه الأعراض.

عسر البلع

عسر البلع هو مصطلح طبي عندما تجد صعوبة في البلع تشعر كما لو أن طعامك عالق في حلقك أو صدرك، يحدث هذا بسبب الضرر الناجم عن ارتداد أنسجة المريء.

يمكن للندبة والالتهابات التي تحدث للأنسجة أن تضيقها ما يجعل من الصعب ابتلاع أي طعام.

التهاب الحلق وبحة في الصوت

يحدث ارتداد الحمض عندما يعود حمض المعدة إلى المريء. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج بطانة الأنبوب والحبال الصوتية، ما يؤدي إلى التهاب الحلق والسعال الجاف والصفير. قد ينتج عن هذا أيضًا صوت أجش.

السعال المزمن

السعال المزمن هو سعال يستمر لأسابيع في حين أنه ليس عرضًا نموذجيًا للارتجاع المعدي المريئي، فقد تم رسم الروابط بين الاثنين من خلال العديد من الدراسات.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذى يسبب السعال فى ارتجاع المرىء، هناك نظريتين محتملتين. تقترح الآلية الأولى أن السعال يحدث على أنه "عمل انعكاسي ينجم عن ارتفاع حمض المعدة في أنبوب الطعام"، وتزعم النظرية الثانية أن "الارتجاع يتحرك فوق أنبوب الطعام ويسبب هبوط قطرات صغيرة من حمض المعدة فيها إلى الحنجرة يُعرف هذا النوع من الارتداد باسم الارتجاع البلعومي الحنجري (LPR) وقد يؤدي LPR إلى تطوير السعال كآلية وقائية ضد الارتجاع.