كيف يسبب القلق الشعور بالتنميل والوخز؟

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القاهرة - سامية سيد - القلق والتوتر قد يؤديان إلى الشعور بالتنميل والوخز والطنين والاهتزاز فى الجسم، خاصة فى القدمين أو اليدين أو الأصابع أو الساقين، وفى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يؤدى القلق إلى الشعور بالتنميل والوخز فى الجسمك، بحسب موقع Health.

ويجب أن تدرك أن القلق حالة لا ترتبط بالصحة العقلية فقط، بل قد يشكل أيضًا خطرًا على صحتك الجسدية لأنه يطلق استجابة القتال فى جهازك العصبى، أحد ردود الفعل هذه هو التنميل بسبب القلق أو الإحساس بالوخز في الجسم.



هل يمكن أن يسبب القلق الإحساس بالتنميل أو الوخز؟ هل يمكن أن يسبب القلق الإحساس بالتنميل أو الوخز؟ القلق يمكن أن يسبب لك الشعور بالخدر والوخز فى أى وقت، ويمكن أن يبقى معك لفترة طويلة من الزمن تشعر عمومًا أن جسمك يطن أو يهتز.

ويمكن أن يؤثر على أى جزء من جسمك ، وخاصة القدمين أو اليدين أو الأصابع أو الذراعين أو الساقين أو أصابع القدم.

وعندما يشعر شخص ما بالخدر والشعور بالوخز ، فقد يتعرض لنوبة هلع نتيجة لذلك ، ما قد يجعله يشعر بمزيد من القلق.

كيف يسبب القلق الإحساس بالتنميل والوخز؟ يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء التنميل المرتبط بالقلق والإحساس بالوخز، وتكون الأسباب الثلاثة الرئيسية للخدر والتنميل بسبب القلق..

1. الآثار الجانبية لأدوية القلق

يمكن أن يكون الطنين في الأطراف من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية، بما في ذلك الأدوية النفسية الشائعة (مضادات القلق ، ومضادات الاكتئاب ، ومثبتات الحالة المزاجية ، وما إلى ذلك).

يجب مناقشة أي من هذه الأعراض مع طبيبك ، والذي يمكنه بعد ذلك تعديل أدويتك لمساعدتك على التوقف عن ظهور هذه الأعراض.

2. الإجهاد المزمن

بعض علامات الإجهاد المزمن تشمل الارتجاف، والاهتزاز، واهتزاز الجسم، حتى أنك قد تواجه تسارع دقات قلبك. للتحكم في الأعراض الجسدية في مثل هذه الحالة ، حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا واسترخي.

3. الآثار الجانبية لهرمونات التوتر

يعاني نظامك العصبي نتيجة لسلوكك القلق، مما يؤدي إلى رد فعل الإجهاد الذي يمكن أن يسبب خدرًا وتيبسًا للعضلات، حيث إن الهرمونات والأعصاب لها تأثير مباشر على العضلات، وإذا كان أحد هذين النظامين أو كلاهما معطلاً، فقد يؤدي ذلك إلى إحساس خفيف إلى متوسط في جسمك.