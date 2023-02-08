شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لأوميجا 3.. منها تقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالحصول على العناصر الغذائية اليومية، فإننا نميل إلى التفكير فى أشياء مثل الحصول على ما يكفى من البروتين وفيتامين د، لكننا ننسى أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى عبارة عن أحماض دهنية أساسية توفر العديد من الفوائد الصحية وهى مسئولة عن العديد من الأدوار الحيوية فى الجسم، من وظيفة مستقبلات الخلايا إلى اضطرابات الدماغ ووظيفة القلب الصحية، وفى التقرير التالى نستعرض فوائد تناول الأوميجا 3 والجرعة المناسبة، وفقا لما نشره موقع healthnews.

لماذا تحتاج أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

الدليل الأكثر جوهرية الذى يُنظر إليه على أنه تأثير لدهون أوميجا 3 موجود فى أمراض القلب والحالات الأخرى المتعلقة بالقلب، يمكن للأفراد الذين يستهلكون مستويات أعلى من المتوسط ​​من الأحماض الدهنية، بدلاً من استهلاك أقل من المتوسط، وأن يشهدوا انخفاضًا بنسبة 30% فى الإصابة بالرجفان الأذينى، والذى يؤدى عادةً إلى سكتة دماغية (يحتمل أن تكون قاتلة) أو قصور فى القلب.

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن للجرعات الكافية من أوميجا 3 أن تسبب..

انخفاض مستويات الدهون الثلاثية

رفع الكوليسترول الجيد HDL

انخفاض ضغط الدم

يعمل كمضاد للالتهابات

تقليل الاكتئاب

الحماية من مرض الزهايمر والخرف

الأنواع الثلاثة الرئيسية من أوميجا 3حمض ألفا لينولينيك

حمض ألفا لينولينيك هو النوع الأكثر شيوعًا من أوميجا 3، لكن يتم تحويل الحد الأدنى منه فقط إلى DHA وEPA ، ويتم تخزين ما تبقى منه فى الجسم ويستخدم للطاقة حسب الحاجة، ويوفر ALA العديد من الفوائد الإيجابية، بما فى ذلك مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وصحة القلب الجيدة.

حمض الدوكوساهيكسانويك

يلعب حمض الدوكوساهيكسانويك دورًا مهمًا في نمو الدماغ وصحته وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتحتاج النساء الحوامل والأطفال، وفي كثير من الأحيان الرضع، إلى تناول مكملات DHA لأنها ضرورية أثناء النمو والتطور السليم للدماغ.





حمض eicosapentaenoic

يمكن تحويل حمض Eicosapentaenoic جزئيًا إلى DHA ، مما يجعل هذين الحمضين الدهنيين يعملان بالترابط معا لجني الفوائد العديدة، بما في ذلك خفض مستويات الدهون الثلاثية ، وتقليل الالتهاب ، وتقليل أو منع الحالات المتعلقة بالقلب .

ما مقدار أوميجا 3 الذي يجب تناوله؟

توصي جمعية القلب الأمريكية أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، فقد تستفيد من تناول جرعة أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بما في ذلك تناول مكملات زيت السمك، إذا كنت تعاني من حالة نزيف أو تتناول أدوية مضادة للصفيحات أو مضادات التخثر، فقد يزيد ذلك من خطر النزيف.