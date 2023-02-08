تعرف على الفرق بين نشاط وكسل الغدة الدرقية

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القاهرة - سامية سيد - مشاكل الغدة الدرقية واحدة من أكثر الأمراض انتشارا، وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بخمسة إلى ثمانية أضعاف من الرجال، ويعد تشخيص مشاكل وظيفة الغدة الدرقية أمرًا مهمًا لأن الغدة الدرقية تؤثر على كل عضو فى الجسم.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن النوعين الشائعين من اضطرابات الغدة الدرقية هما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

الغدة الدرقية هى غدة صغيرة تقع فى مقدمة العنق، وهى جزء من جهاز الغدد الصماء فى الجسم الذى يفرز الهرمونات، وتتحكم الغدة النخامية فى الدماغ فى الغدة الدرقية عن طريق إفراز هرمون يسمى هرمون الغدة الدرقية (TSH)، ويتسبب هرمون TSH فى إنتاج خلايا الغدة الدرقية لهرمونات الغدة الدرقية.

وتنتج الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات T4 و T3، ويتحكم هذان الهرمونان الدرقيان فى العديد من العمليات المهمة، بما في ذلك التمثيل الغذائى فى الجسم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

وعندما يحدث خطأ ما قد لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفى من الهرمونات، أو تنتج الكثير من الهرمونات وهذا ما يسمى خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) أو فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)، ويمكن أن يؤثر التقلب فى مستويات هرمون الغدة الدرقية على العديد من الأعضاء ويسبب أعراضًا مختلفة.





هل خمول الغدة الدرقية هو نفسه فرط نشاط الغدة الدرقية؟لا.. يسمى خمول الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية، أو القليل من الهرمونات، ويشير فرط نشاط الغدة الدرقية إلى كثرة الهرمونات، ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية فى كمية هرمونات الغدة الدرقية التى يتم إنتاجها.

حال قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية، لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفى من هرمون الغدة الدرقية، وحال فرط نشاطها تفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

الحالتان لهما علامات وأعراض مختلفة، ومع ذلك فى بعض الأحيان تتداخل على سبيل المثال، ويمكن أن يحدث تضخم الغدة الدرقية فى كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.





ما الذى يسبب اضطرابات الغدة الدرقية؟

- التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو مرض وراثى من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعى عن طريق الخطأ الغدة الدرقية ويتلفها، ما يؤدى إلى قصور الغدة الدرقية.

- تصاب بعض النساء بقصور الغدة الدرقية بسبب التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة، والذي عادة ما يكون مؤقتًا.

اليود معدن ضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص اليود إلى قصور الغدة الدرقية.

في عدد قليل من الأطفال حديثي الولادة ، هناك غدة درقية مفقودة ، أو أن الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح منذ الولادة. وهذا ما يسمى بقصور الغدة الدرقية الخلقي. إذا تركت دون علاج، ويمكن أن تؤدى إلى مشاكل جسدية وعقلية خطيرة يتم فحص جميع الأطفال للكشف عن وظائف الغدة الدرقية فى المستشفى بعد الولادة.

كيف أعرف ما إذا كانت الغدة الدرقية لدى غير نشطة أو مفرطة النشاط؟

يمكن أن يساعد اختبار الدم البسيط لهرمون الغدة الدرقية (TSH) فى تحديد أى مشاكل فى مستويات الغدة الدرقية لديك. يمكن للأطباء أيضًا قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية T3 و T4. تُسمى هذه الاختبارات معًا اختبارات وظائف الغدة الدرقية، ويمكن أيضًا إجراء اختبارات أخرى مثل اليود المشع إذا كانت هناك أعراض لفرط نشاط الغدة الدرقية.

يحفز TSH إنتاج هرمونات الغدة الدرقية لذلك يكون هرمون TSH مرتفعًا عندما لا ينتج الجسم ما يكفى من هرمونات الغدة الدرقية فى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، ويكون TSH منخفضًا عندما ينتج الجسم الكثير من هرمون الغدة الدرقية (في الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية).



كيف تشعرين بفرط نشاط الغدة الدرقية ؟ كيف تشعرين بفرط نشاط الغدة الدرقية ؟ تتضمن بعض أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية الشائعة ما يلي:

- القلق والعصبية والتهيج

- رعاش اليد

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

- فقدان الوزن

- كثرة التبرز

- مشاكل في النوم

- ضعف العضلات

- شعر رقيق

- فترات طمث خفيفة أو غير متكررة

- الحساسية للحرارة