شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للتخلص من فرط التصبغ الجلدى .. منها فيتامين C وعرق السوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقع الشمسية وندبات حب الشباب والبقع البنية الكبيرة كلها علامات على فرط تصبغ الجلد وتعتبر بقعة من الجلد تبدو أغمق من لون بشرتك الطبيعي لأن صبغة الميلانين البنية يتم إنتاجها بشكل مفرط، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ومن أسباب الإصابة بالتصبغ 1. التهاب

يمكن أن تؤدي الصدمات الجلدية - مثل حب الشباب ، والأكزيما ، ولدغات الحشرات ، والجروح ، والخدوش ، وحتى الخدش أو الاحتكاك ، على سبيل المثال ، من الاحتكاك الشديد - إلى حدوث الالتهاب ويمكن للالتهاب بدوره أن يرسل الخلايا المنتجة للصبغة إلى حالة تأهب قصوى ، تاركًا وراءه بقعة داكنة بعد أن تلتئم الإصابة. وعندما يكون الالتهاب هو سبب تغير اللون ، غالبًا ما يشار إليه باسم فرط التصبغ التالي للالتهابات.

2. التعرض لأشعة الشمس

وتعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على زيادة إنتاج الميلانين كوسيلة لحماية بشرتك من التلف. هذا الميلانين الإضافي هو ما يمنحك تان. ولكن عندما يكون التعرض لأشعة الشمس متكررًا أو مفرطًا ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع شمسية داكنة. على الرغم من أن البقع الشمسية ليست سرطانية ، وفقًا للجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية ، إلا أن البشرة المعرضة للشمس قد تتطور إلى عيوب محتملة التسرطن تشبه البقع الشمسية. لهذا السبب ، من المهم أن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحص بشرتك سنويًا.

3. الكلف

غالبًا ما يشار إليه باسم "قناع الحمل" ، ويتميز الكلف ببقع بنية اللون تتشكل عادةً عند النساء ذوات مستويات الهرمون المتقلبة ، مثل أثناء الحمل. غالبًا ما يحدث هذا النوع من فرط التصبغ عند النساء ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الرجال. يُعتقد أنه ناتج عن مزيج من التعرض لأشعة الشمس والوراثة والتغيرات الهرمونية ، حيث تم ربطه أيضًا باستخدام موانع الحمل الفموية ، وفقًا للخبراء في الكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية (AOCD) .

4. الحالات الطبية أو الأدوية

يمكن أن يحدث فرط التصبغ بسبب مرض أديسون ، وهو اضطراب في الغدة الكظرية يمكن أن يزيد من إنتاج الميلانين. قد تزيد بعض الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ومضادات الملاريا من خطر فرط التصبغ .

أفضل الطرق لعلاج ومنع فرط التصبغ في المستقبل

يوجد اليوم الكثير من مصححات البقع المظلمة للاختيار من بينها - ولكن من الضروري معالجتها بشكل وقائي. يمكن أن تساعد الخطوات التالية المثبتة علميًا.

1 يمكن للمرطب الجيد أيضًا أن يستعيد دهون الجلد ، أو الدهون ، الحاجز ، مما يساعد خلايا الجلد الجديدة على البقاء بصحة جيدة لأنها ترتفع إلى السطح بدلاً من الخلايا القديمة .

2 تجنب لدغات الحشرات والرؤوس السوداء والإصابات الأخرى

إن الخدش والخدش في مكان ما سيزيد من الالتهاب المسؤول عن تلون الجلد . وكلما عبثت بها الآن ، كلما بدا الأمر أسوأ في وقت لاحق."

3 اكتشف خيارات التبييض المتاحة بدون وصفة طبية

كلما أسرعت في علاج فرط التصبغ ، كان من الأسهل محوه. ويمكن للصبغة الموجودة في البقع البنية أن تتحرك بشكل أعمق في الجلد بمرور الوقت.

و"العلاجات التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين C وجذر عرق السوس وحمض الكوجيك تساعد في تقليل فرط التصبغ عن طريق تثبيط التيروزيناز ، وهو إنزيم مسؤول عن تكوين الميلانين الداكن للجلد"

4 احمي بشرتك من الشمس

الطريقة الأكثر فعالية لمنع تغير اللون الناجم عن الشمس هي وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس أو أكثر ، كل يوم ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو الباردة. والأشعة فوق البنفسجية ترسل الصبغة إلى حالة مضاعفة ، مما يجعل البقع الداكنة أغمق و يجب وضع واقي من الشمس يوميًا على المناطق المكشوفة."