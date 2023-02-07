شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب قبل النوم يقلل الانتفاخ ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح خبراء الصحة بتناول مشروب الزنجبيل قبل النوم، حيث أثبتت الأبحاث أنه يقلل الانتفاخ ويحسن الهضم، وهو غنى بمضادات الأكسدة، ويعزز أيضًا صحة الأمعاء المثلى، بحسب موقع "she finds". فوائد الزنجبيل قبل النوم فوائد الزنجبيل قبل النوم 1. الزنجبيل مضاد للالتهابات 1. الزنجبيل مضاد للالتهابات الزنجبيل فريد من نوعه فى الالتهاب لأنه يحتوى على مركبات تعرف باسم gingerols وshogaols، تخلق هذه المركبات تأثيرًا مضادًا للأكسدة فى الجسم يقلل من ضرر الجذور الحرة، هذا الضرر يؤدى إلى زيادة الإجهاد التأكسدى الذى يمكن أن يسبب السمنة ويؤدى إلى تفاقمها.

يحدث هذا الضرر على المستوى الخلوى، وبمجرد أن تكرر هذه الخلايا التالفة عمليات الجسم الطبيعية التى تحافظ على التوازن، فإنها يمكن أن تتعطل، مما يؤدى إلى انخفاض التمثيل الغذائى والطاقة.

الزنجبيل إضافة سهلة لنظامك الصحى الحالى وروتينك اليومى، كل ذلك دون فقدان نكهة ودفء المشروبات الساخنة الأخرى التى ستستمتع بها. 2. يعزز سلاسة الهضم 2. يعزز سلاسة الهضم سواء كنت تشعر بالانتفاخ وتريد طريقة فورية لتهدئة معدتك أو تريد منع عسر الهضم تمامًا، الزنجبيل هو أفضل حل لك، وهو الأكثر فعالية لتهدئة انتفاخ البطن فى الصباح، أيضاً الزنجبيل يساعد في تخفيف الغازات ويسبب حركات الأمعاء.

يُعرف الزنجبيل بأنه مضاد للالتهابات ويهدئ الجهاز الهضمي، حيث إنه غنى بالمكونات الكيميائية مثل المركبات الفينولية والأحماض العضوية والألياف الخام والدهون.

ومن المعروف أيضًا أن الزنجبيل يساعد في تخفيف الغثيان وتقليل الالتهاب والتورم، والذي يُعزى أساسًا إلى مركباته الفينولية. طرق تحضير الزنجبيل طرق تحضير الزنجبيل يمكنك صنع الزنجبيل عن طريق غلي بعض جذر الزنجبيل المفروم لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لون الماء إلى اللون البني أو الأصفر قليلاً.

يمكن أن تضيف أيضًا الكركم لمكون آخر مضاد للالتهابات، للمساعدة على استرخاء الجهاز الهضمى وتخفيف الانتفاخ.