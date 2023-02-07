شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى مخاطر السمنة وتأثيرها على الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي جميع المنظمات الحكومية حول العالم ، بإرضاع الأطفال رضاعة طبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، لأن حليب الثدي مصمم لتوفير أفضل تغذية ممكنة لنمو وتطور الأطفال الرضع، يعاني الأطفال الذين يرضعون من الثدي أقل من آلام الأذن ونوبات الإسهال، كما تقلل الرضاعة الطبيعية من مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من حياة الرضيع، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

العلاقة بين السمنة والرضاعة:

يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة كل عام في جميع أنحاء العالم حاليًا ، تشير بعض الأبحاث إلى أن نوعية وكمية حليب الأمهات المرضعات البدينات يختلف عن لبن الأم الذي تنتجه الأمهات ذوات الوزن الطبيعي، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأمهات ذوات الوزن الطبيعي ينتجن كميات أكبر وأكثر تغذية من حليب الثدي.

تواجه الأمهات البدينات مضاعفات أثناء الحمل والولادة عند مستويات أعلى من النساء ذوات الوزن الطبيعي، وتشمل هذه الولادة المبكرة، وارتفاع ضغط الدم، وسكري الحمل، بسبب المضاعفات أثناء الحمل، تميل الأمهات البدينات إلى إجراء المزيد من الولادات القيصرية .

بعد الولادة ، تنخفض مستويات هرمون البروجسترون وهذه إشارة للثدي لبدء إنتاج الحليب، يتم تخزين البروجسترون في الأنسجة الدهنية ( الدهون) مما يؤدي إلى عدم تعرض الأم البدينة لانخفاض كبير في هرمون البروجسترون، يؤخر إطلاق البروجسترون المستمر من الأنسجة الدهنية بداية إنتاج الحليب.

السمنة ومضاعفات الرضاعة الطبيعية

غالبًا ما يواجه أطفال الأمهات المرضعات البدينات صعوبة في الإمساك بالثدي بشكل صحيح ،يُعتقد أن السبب في ذلك هو أن الثدي كبير جدًا بحيث لا يستطيع الطفل الإمساك به بشكل صحيح، يمكن أن يساهم تأخر إنتاج الحليب .

كمية حليب الأم

إذا كان الطفل غير قادر على الإمساك بالثدي بشكل صحيح ، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إفراغ الثديين ، يمكن أن يتسبب هذا في انخفاض تدريجي في الحليب الذي ينتجه الثدي، ترتبط السمنة بمقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي ، والتي يمكن أن تسبب تأخرًا في إنتاج الحليب بعد الولادة وانخفاض إنتاج الحليب.

هناك أدلة على أن الكثير من البدناء يعانون من التهاب مزمن ، يمكن أن يؤدي الالتهاب عند الأمهات المرضعات البدينات إلى تقليل كمية الحليب التي يتم إنتاجها حتى عندما يتم إفراغ الثديين أثناء الرضاعة الطبيعية.

جودة حليب الأم

نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لا يتبعون نظامًا غذائيًا جيدًا بشكل عام ، فقد يؤثر ذلك على مكونات حليب الأم للأمهات البدينات، في الأساس ، ما تأكله الأم هو ما يحصل عليه طفلها في حليب الثدي

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يحتوي حليب الثدي على أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية ، زيادة استهلاك أحماض أوميجا 6 الدهنية يزيد الالتهاب ، من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب .

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تحسين جودة حليب الثدي للأمهات البديناتقد لا تدرك الأمهات البدينات كيف يؤثر نظامهن الغذائي على حليب الثدي، قد لا يعرفون حتى كيف يبدو النظام الغذائي الصحي

من المستحسن أن تحصل الأمهات المرضعات على مساعدة مهنية في نظامهن الغذائي لتجنب نقص التغذية عند محاولة تحسين نظامهن الغذائي، قد يكون هذا أمرًا صعبًا لأن الطفل الذي يرضع من الثدي فقط يأخذ الكثير من السعرات الحرارية من الأم، يمكن أن يساعد ذلك في إنقاص الوزن، ولكن من المهم أن تحصل الأم والطفل على نظام غذائي متوازن من الناحية التغذوية.

يمكن لنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أن يساعدا الأم على إنقاص الوزن وتحسين جودة حليب الثدي، يمكن أن يقلل تقليل أحماض أوميجا 6 الدهنية وزيادة أحماض أوميجا 3 الدهنية من الالتهاب لكل من الأم والطفل، المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تجعل الطفل أكثر سعادة.