شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب12يقلل كرات الدم الحمراء ويؤثر على الجهاز العصبي..اعرف أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون فيتامين ب 12 من مادة الكوبالت، ومن ثم سمي باسم كوبالامين، إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، فيتامين ب 12 ضروري لتنظيم الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة وتكوين الحمض النووي، والآن بعد أن تعرفت على فوائد فيتامين ب 12، يمكنك تقدير الضرر الذي يجب أن يمر به جسمك عندما يكون ناقصًا في هذا الفيتامين لذلك من الضروري معرفة أعراض نقص فيتامين ب 12 والحصول على علاج طبي له في أقرب وقت ممكن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" أعراض نقص فيتامين ب 12 ​1- بشرة شاحبةيؤثر نقص فيتامين ب 12 في الجسم على كمية خلايا الدم الحمراء في الجسم ويؤدي إلى فقر الدم هذا يؤثر على لون الجلد ، ويبدو مصفرًا أو شاحبًا. 2- صداع متكرريمكن أن ترتبط نوبات الصداع المتكررة، والتي ليس لها أي أسباب بنقص فيتامين ب 12 خاصة إذا ظهرت أعراض أخرى، ويقال إن الصداع هو أحد الآثار العصبية لنقص الكوبالامين. 3- أمراض الجهاز الهضميعندما لا يحتوي الجسم على فيتامين ب 12 الكافي ، فإنه يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والإمساك والانتفاخ.

بينما تتداخل هذه الأعراض مع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، إذا حدثت مقترنة بعلامات أخرى لنقص فيتامين ب 12، فيجب عليك فحصها دون أي تأخير.



العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 هي: علامات أخرى لنقص فيتامين ب 12 تقرحات الفم ، تنميل في الجسم ، واضطراب الرؤية ، وتدهور الوظيفة الإدراكية. يسبب فقر الدم الناجم عن فيتامين ب 12 التعب الشديد ، والخمول ، وضيق التنفس ، والشعور بالإغماء ، والخفقان ، وطنين الأذن في بعض الأحيان.العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 هي: من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12؟على الرغم من أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يحدث لأي شخص ، إلا أن هناك مجموعات معينة من الأشخاص المعرضين أكثر لخطر الإصابة بهذه الحالة: تؤثر صحة الجهاز الهضمي لكبار السن على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 ونتيجة لذلك يكونون في خطر أكبر. من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12؟على الرغم من أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يحدث لأي شخص ، إلا أن هناك مجموعات معينة من الأشخاص المعرضين أكثر لخطر الإصابة بهذه الحالة: تؤثر صحة الجهاز الهضمي لكبار السن على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 ونتيجة لذلك يكونون في خطر أكبر.

4- التهيج والعصبيةيؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التهيج والعصبية لدى الفرد. نظرًا لأن الفيتامين مرتبط بالأداء السليم للجهاز العصبي المركزي، فإن نقصه يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية ، وقد ربطت العديد من الدراسات أيضًا نقص فيتامين ب 12 بظهور الاكتئاب والقلق.

من المحتمل أن يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث من نقص في فيتامين ب 12، ومن المحتمل أيضًا أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون من نقص في الكوبالامين.