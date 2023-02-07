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نقص فيتامين ب12يقلل كرات الدم الحمراء ويؤثر على الجهاز العصبي..اعرف أعراضه

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القاهرة - سامية سيد - يتكون فيتامين ب 12 من مادة الكوبالت، ومن ثم سمي باسم كوبالامين، إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، فيتامين ب 12 ضروري لتنظيم الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة وتكوين الحمض النووي، والآن بعد أن تعرفت على فوائد فيتامين ب 12، يمكنك تقدير الضرر الذي يجب أن يمر به جسمك عندما يكون ناقصًا في هذا الفيتامين لذلك من الضروري معرفة أعراض نقص فيتامين ب 12 والحصول على علاج طبي له في أقرب وقت ممكن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" أعراض نقص فيتامين ب 12 ​1- بشرة شاحبةيؤثر نقص فيتامين ب 12 في الجسم على كمية خلايا الدم الحمراء في الجسم ويؤدي إلى فقر الدم هذا يؤثر على لون الجلد ، ويبدو مصفرًا أو شاحبًا. 2- صداع متكرريمكن أن ترتبط نوبات الصداع المتكررة، والتي ليس لها أي أسباب بنقص فيتامين ب 12 خاصة إذا ظهرت أعراض أخرى، ويقال إن الصداع هو أحد الآثار العصبية لنقص الكوبالامين. 3- أمراض الجهاز الهضميعندما لا يحتوي الجسم على فيتامين ب 12 الكافي ، فإنه يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والإمساك والانتفاخ.

 بينما تتداخل هذه الأعراض مع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، إذا حدثت مقترنة بعلامات أخرى لنقص فيتامين ب 12، فيجب عليك فحصها دون أي تأخير.

4- التهيج  والعصبيةيؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التهيج والعصبية لدى الفرد. نظرًا لأن الفيتامين مرتبط بالأداء السليم للجهاز العصبي المركزي، فإن نقصه يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية ، وقد ربطت العديد من الدراسات أيضًا نقص فيتامين ب 12 بظهور الاكتئاب والقلق.
علامات أخرى لنقص فيتامين ب 12 تقرحات الفم ، تنميل في الجسم ، واضطراب الرؤية ، وتدهور الوظيفة الإدراكية. يسبب فقر الدم الناجم عن فيتامين ب 12 التعب الشديد ، والخمول ، وضيق التنفس ، والشعور بالإغماء ، والخفقان ، وطنين الأذن في بعض الأحيان.
العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 هي:

 

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12؟على الرغم من أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يحدث لأي شخص ، إلا أن هناك مجموعات معينة من الأشخاص المعرضين أكثر لخطر الإصابة بهذه الحالة: تؤثر صحة الجهاز الهضمي لكبار السن على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 ونتيجة لذلك يكونون في خطر أكبر.

 من المحتمل أن يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث من نقص في فيتامين ب 12، ومن المحتمل أيضًا أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون من نقص في الكوبالامين. 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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