ماء البذور لتخليص الجسم من السموم 

بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها في الصباح على معدة فارغة بغرض تحسين صحة الجسم، من ماء الليمون والعسل إلى الأعشاب والمياه المليئة بالبذور ، يمكنك الاختيار حسب احتياجاتك.

لكن هناك شيء واحد مؤكد أن كل هذه المشروبات الصحية ستفيدك على أكثر من نحو. قدم الخبراء وصفات مياه التخلص من السموم لروتين الصباح منها تناول بذور الشمر كل صباح للتخلص من السموم نهائيًا.

ماء الديتوكس لصحة الجسم والشعر والبشرة:

ماء بذور الشمر: هذا المشروب مضاد للالتهابات بطبيعته. يساعد على تحسين نظام الهضم ويمنع مشاكل مثل الحموضة.

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ماء بذور الريحان : يقي هذا المشروب أيضًا من الإمساك والحموضة وحرقان القلب. له تأثير مهديء للجسم.

وفقًا للخبراء ، تساعد كلتا وصفات ماء البذور هذه في الحصول على شعر قوي وصحي وبشرة متوهجة.

كيفية صنع ماء البذور:

خذي ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو بذور الريحان ، وضعيها في كوب وضعي فوقها الماء. يقلب جيدًا ويترك طوال الليل حتى تتسرب العناصر الغذائية إلى الماء طوال الليل.

تناوليه في صباح اليوم التالي مباشرة بعد الاستيقاظ، على معدة فارغة.

فوائد الشمر :

1.يحارب رائحة الفم الكريهة

تحتوي بذور الشمر على زيت عطري معين له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على إنعاش أنفاسك. تزيد بذور الشمر الحلوة من إفراز اللعاب مما يساعد على قتل البكتيريا الضارة. إنه علاج منزلي بسيط وفعال لمكافحة رائحة الفم الكريهة.

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2. يحسن صحة الجهاز الهضمي

إن فوائد الزيوت العطرية لبذور الشمر تحفز إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات التي تحسن عملية الهضم. تحتوي بذور الشمر على الأنثول والفينشون والإستراغول التي تعمل كمضاد للتشنج ومضاد للالتهابات. تعمل بشكل رائع للإمساك وعسر الهضم والانتفاخ.

3. يعزز فقدان الوزن

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بذور الشمر غنية بالألياف وقد تساعد في إنقاص الوزن. كما أنها تعمل كمدرات للبول وتحسين التمثيل الغذائي. إن تناول بذور الشمر يوميًا مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة.

4. يقلل الغازات

نظرًا لخصائصه الهضمية الممتازة ، فضلاً عن حقيقة أنه مضاد للميكروبات ، يُعتقد أن بذور الشمر تساعد في تقليل الغازات. من خلال تحسين حركة الجهاز الهضمي، تسمح هذه البذرة بمرور الأمعاء بسهولة دون تراكم الغازات بشكل مفرط.

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المصدر: موقع pharmeasy

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