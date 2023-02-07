شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكنك تناولها قبل يومين من إجراء منظار القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجنب العديد من الأشخاص إجراء منظار القولون لأن الإعداد للإجراء يمثل الكثير من المتاعب، لكن يمكن أن يؤدى منظار القولون إلى التشخيص المبكر لـ سرطان القولون عندما يكون السرطان قابلاً للعلاج ولم ينتشر بعد إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن للأطباء أيضًا اكتشاف وإزالة السلالات السرطانية خلال تنظير القولون والتى يمكن أن تتحول إلى سرطان فى المستقبل.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن أحد الأشياء التى سيطلب منك طبيبك القيام بها استعدادًا لإجراء منظار القولون هو تعديل نظامك الغذائى، لأن القولون يحتاج إلى أن يكون نظيفًا قدر الإمكان حتى يتمكن الأطباء من إلقاء نظرة فاحصة عليه.





ما الذى يجب تناوله قبل يومين من إجراء منظار القولونينصح معظم الأطباء ببدء الإعداد المسبق لمنظار القولون قبل يومين إلى ثلاثة أيام من الإجراء، وهذا يشمل تناول الأطعمة قليلة الألياف فقط، والتى يسهل هضمها، ويصف بعض الأطباء الأطعمة قليلة الألياف قبل إجراء تنظير القولون بيوم واحد فقط.

وتشمل الأطعمة منخفضة الألياف والخشنة الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة والبيض وحبوب الأرز والخضراوات المطبوخة جيدًا أو المعلبة والفواكه المعلبة بدون بذور واللحوم الخالية من الدهون (الأسماك والمأكولات البحرية واللحم البقري المفروم والدجاج المطبوخ جيدًا والديك الرومي).

يجب ألا يشمل النظام الغذائى منخفض الألياف الفواكه والخضراوات النيئة والفواكه المجففة والمكسرات والبذور والذرة والحبوب الكاملة.





ماذا يمكن أكله قبل يوم واحد من إجراء منظار القولون؟يشمل النظام الغذائى التحضيرى لمنظار القولون قبل الإجراء بيوم واحد السوائل الصافية فقط، بالإضافة إلى تجنب جميع الأطعمة الصلبة قبل إجراء منظار القولون بيوم واحد، ويجب أن تستهلك فقط الماء والمرق ، والعصائر الصافية مثل العنب الأبيض والتفاح، والمشروبات الرياضية الصافية وغيرها من المشروبات الغازية، والقهوة أو الشاى الأسود والمثلجات.





ما الأطعمة منخفضة الألياف التى يجب تناولها قبل إجراء منظار القولون؟سيوصى طبيبك باتباع نظام غذائى منخفض الألياف قبل يومين إلى ثلاثة أيام من إجراء تنظير القولون، هذه الأطعمة سهلة الهضم وتترك نظامك سريعًا، ما يجعل القولون (الأمعاء الغليظة) نظيفًا نسبيًا لإجراء العملية، ويمكنك تضمين الأطعمة التالية فى نظامك الغذائى منخفض الألياف عند التحضير لتنظير القولون..

- منتجات الألبان: الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم ، والحليب المجفف، واللبن الرائب، والقشدة الحامضة، والكاسترد، والآيس كريم قليل الدسم، والشربات، والزبادي قليل الدسم بدون بذور ، أو مكسرات ، أو قشور ، أو توت.

- الخضار: خضراوات مطبوخة جيداً. خضراوات معلبة بدون بذور ؛ الفاصوليا الخضراء أو الشمع. الفاصوليا؛ جزر؛ سبانخ؛ يقطين.

الفواكه: تفاح مقشر. الموز والبطيخ الناضج. الفواكه المعلبة والمهروسة والناعمة.

- الحبوب: دقيق أبيض مكرر (خبز أبيض ، كعك ، لفائف ، مقرمشات ، أرز أبيض) ؛ معكرونة؛ حبوب مطبوخة الحبوب المصنوعة من الدقيق الأبيض أو المكرر (حبوب الأرز المقرمشة أو رقائق الذرة).

- اللحوم والأطعمة البروتينية الأخرى: زبدة المكسرات الناعمة مثل زبدة الفول السوداني الدسمة ؛ دجاج طري مطبوخ جيدًا.