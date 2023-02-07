شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توابل لعلاج السعال والبرد.. أبرزها القرنفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال والبرد من الأعراض الشائعة التى تنتشر فى فصل الشتاء، ويمكن تخفيف هذه الأعراض بطرق طبيعية منها استخدام الأعشاب والتوابل، بجانب الراحة التامة وتناول الأطعمة الصحية والإكثار من شرب الماء، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 توابل لعلاج السعال والبرد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



توابل لعلاج السعال والبرد توابل لعلاج السعال والبرد

يعتبر القرنفل مضادًا حيويًا طبيعيًا لا يمنع الالتهابات والانزعاج الداخلى فحسب، بل يساعد أيضًا فى مكافحة الالتهابات البكتيرية وآلام الأسنان، كما أنه فعال فى علاج التسمم الغذائى والتهابات الفم وحتى التئام الجروح. الكمون يحتوى الكمون على خصائص مضادة للأكسدة تساعدك على الشعور بالصحة والحيوية تستخدم بذور الكمون كعامل مطهر، لأنها تقضى على أنواع العدوى البكتيرية التى تقاوم المطهرات الأخرى، كما أنه يساعد فى قتل الجراثيم الخطرة التى تحاول استهداف جهاز المناعة بأكمله. الهيل أو الحبهانالهيل فعال فى القضاء على العديد من الأنواع المميزة من البكتيريا والفطريات، وقد يُعزى تأثيره المضاد للبكتيريا إلى قدرته على تعطيل غشاء الخلية لبعض البكتيريا. الهيل أو الحبهانالهيل فعال فى القضاء على العديد من الأنواع المميزة من البكتيريا والفطريات، وقد يُعزى تأثيره المضاد للبكتيريا إلى قدرته على تعطيل غشاء الخلية لبعض البكتيريا.

القرنفل

القرفة

تحتوى القرفة على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد جهاز المناعة على محاربة مسببات الأمراض بشكل طبيعى، نتيجة لذلك يعتبر هذا المكون مثاليًا طبيًا للأمراض التى تحيط بنا.

جرب استخدام القرفة الإضافية فى نظامك الغذائى لمحاربة الالتهابات. أوراق الغار أوراق الغار تعمل أوراق الغار لمواجهة مجموعة واسعة من أمراض الفطريات والبكتيريا، حيث تساعد هذه الصفات، جنبًا إلى جنب مع تركيز فيتامين ج، على حماية الجلد والجسم من العدوى وعدم الراحة.

الكركم

يحتوى الكركم على عنصر أساسى يسمى curcuminoids، والذى له تأثيرات علاجية مختلفة، ما يجعل الكركم قويًا لمعالجة جميع المشكلات الصحية في وقت واحد، كما أنه مضاد قوي للأكسدة، ولهذا فهو يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تجعله مثاليًا لعلاج الجروح والالتهابات البكتيرية.

يوجد كارفاكرول فى الأوريجانو ويساعد فى علاج الالتهابات البكتيرية والجروح المختلفة. الزنجبيليحتوى الزنجبيل على مركبات مضادة للجراثيم تسمى gingerols وshogaols، تساعد هذه المكونات الكيميائية فى مكافحة الجراثيم والوقاية من العدوى. الزنجبيليحتوى الزنجبيل على مركبات مضادة للجراثيم تسمى gingerols وshogaols، تساعد هذه المكونات الكيميائية فى مكافحة الجراثيم والوقاية من العدوى.

الأوريجانو

الفلفل

يزيد محتوى الكابسيسين فى الفلفل من عملية التمثيل الغذائى ويرفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد الجسم فى مكافحة الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

الثوم

يعتبر الثوم العنصر الأبرز فى أى وجبة، وله قدرات قوية مضادة للجراثيم تحارب الجراثيم وتمنع الأمراض الفطرية.