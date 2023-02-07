دراسة جديدة تكشف أن الصداع النصفي يرتبط بزيادة مخاطر حدوث مضاعفات الحمل

كشفت دراسة جديدة عن أن تشخيص الصداع النصفي لدى النساء قبل الحمل ارتبط بزيادة مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل بما في ذلك تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الولادة المبكرة،حللت الدراسة، التي أجراها باحثون من مستشفى بريجهام للنساء في أمريكا، البيانات من آلاف النساء لتقييم العلاقة بين الصداع النصفي ومضاعفات الحمل.



في بحث نُشر في مجلة Neurology، أفاد الفريق أن الصداع النصفي الذي تم تشخيصه قبل الحمل كان مرتبطًا بنتائج سلبية أثناء الحمل ، بما في ذلك الولادة المبكرة ، وارتفاع ضغط الدم الحملي ، وتسمم الحمل ، مما يشير إلى أن الصداع النصفي قد يكون علامة سريرية على ارتفاع مخاطر الولادة.



وقالت الكاتبة الأولى ألكسندرا بوردو سميث، عالمة الأوبئة المشاركة في مستشفى بريجهام للنساء ومدربة الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد "الولادة المبكرة واضطرابات ارتفاع ضغط الدم هي بعض الدوافع الرئيسية لأمراض ووفيات الأمهات والرضع".



وأضافت "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن وجود تاريخ من الصداع النصفي يبرر اعتباره عامل خطر مهمًا لهذه المضاعفات ويمكن أن يكون مفيدًا في معرفة النساء اللاتي قد يستفدن من المراقبة المعززة أثناء الحمل."



تزيد احتمالية إصابة النساء بالصداع النصفي بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال في حياتهم، ويكون الصداع النصفي أكثر انتشارًا بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 44 عامًا. بالنسبة للبعض، يمكن أن يصاحب الصداع النصفي هالة (5.5٪ من السكان) ، وهي عادة اضطرابات بصرية تظهر قبل ظهور الصداع.



ترتبط نتائج الحمل السلبية والصداع النصفي باستمرار بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية عند النساء وفقًا لدراسات سابقة.



حلل الباحثون بيانات من الدراسة الثانية لصحة الممرضات المرتقبة والتي شملت 30555 حالة حمل من 19694 ممرضة أمريكية.



نظر الباحثون في النمط الظاهري للصداع النصفي الذي تم الإبلاغ عنه ذاتيًا قبل الحمل ومدى حدوث نتائج الحمل المبلغ عنها ذاتيًا.



نظرًا للحجم الكبير لمجتمع الدراسة وتوافر البيانات حول العوامل الصحية والسلوكية الأخرى ، يمكن للباحثين التحكم في العوامل المربكة المحتملة في تحليلاتهم، مثل مؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم المزمن والتدخين.



وجد الباحثون أن الصداع النصفي قبل الحمل كان مرتبطًا بخطر أكبر بنسبة 17 % للولادة المبكرة ، ومعدل أعلى بنسبة 28 % لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ، ومعدل أعلى بنسبة 40 % من تسمم الحمل مقارنة بعدم الصداع النصفي.



ارتبط الصداع النصفي المصحوب بالأورة وهو صداع مرتبط بالضوء وتغيرات في الرؤية بزيادة خطر الإصابة بمقدمات تسمم الحمل إلى حد ما مقارنة بالصداع النصفي غير المصحوب بأورة.



لم يترافق الصداع النصفي مع انخفاض الوزن عند الولادة أو سكري الحمل.



كان المشاركون الذين يعانون من الصداع النصفي والذين أبلغوا عن استخدام الأسبرين بانتظام (أكثر من مرتين في الأسبوع) قبل الحمل أقل عرضة بنسبة 45 % للولادة المبكرة.



توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية حاليًا بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين أثناء الحمل للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمقدمات تسمم الحمل وأولئك الذين لديهم أكثر من عامل خطر متوسط لمقدمات تسمم الحمل.



أظهرت التجارب السريرية أن جرعة منخفضة من الأسبرين أثناء الحمل فعالة أيضًا في تقليل معدلات الولادة المبكرة.

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