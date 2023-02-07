شوربة الذرة للتخسيس في الشتاء 

بيروت - نادين محمد - في الطقس البارد يحتاج الجسم نظام غذائي خاص، يرفع حرارة الجسم ويعزز الشعور بالدفء، ولكن عادة ما نتعرض لزيادة الوزن بسبب تناول حصص إضافية من الطعام.

الشوربة هي واحدة من أفضل الوجبات التي يجب تناولها عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن، ومنها شوربة الذرة والخضروات، فهي وصفة مغذية خاصة في فصل الشتاء كما أنها تساعد على انقاص الوزن لاحقًا. .

تعتبر الشوربة عمومًا خيارًا صحيًا ولكن ليس كلهم كذلك. مثلًا شوربة الطماطم مليئة بالكريمة بالتالي غنية بالسعرات الحرارية لإنقاص الوزن نحتاج إلى شوربة صحية ومذاقها طيب في الوقت عينه لتجعلنا نشعر بالدفء ونفقد الدهون.

شوربة الذرة الحلو من أفضل الوصفات، لأنها غنية بنكهات متعددة في وعاء واحد، ناهيك عن الكثير من العناصر الغذائية أيضًا. هذه الشوربة مثالية لنظام غذائي صحي يستهدف فقدان الوزن.

وصفة شوربة الذرة الحلو

الصورة من موقع pexels

تُقطّع الخضار وتُسلق مثل الملفوف والجزر والبروكلي مع الذرة المسلوقة. ثم نضيف 2 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان في بعض الماء لعمل عجينة ونضيفها إلى خليط الخضار والذرة.

يُضاف الملح والفلفل الأسود، عندما ينضج الخضار، أضيفي الثوم المهروس ومكعبات البروكلي المطهو على البخار. يقدم ساخنًا.

طريقة تناول شوربة الذرة الحلوة:

ينصح خبراء التغذية بتناول الشوربة قبل الوجبة الرئيسية، لأن هذا من شأنه يحد من الكميات التي تحتاجين إلى تناولها ومن ثم يخفض السعرات الحرارية. كذلك، يمكنكِ تناول صحن آخر كبديل لوجبة العشاء، فهذا لا يحسسك بالدفء قبل النوم فحسب، بينما يشعركِ بالشبع حتى لا تتناولي أكلات حلوة أو سناك يزيد الوزن.

إذا كنت لا تفضلي أي مكون من مكونات الذرة الحلوة، يمكنكِ استبداله بآخر أو إزالته دون بديل، في النهاية لن يؤثر ذلك على المذاق بشدة، فقط ننصحكِ بتناول ما تفضلينه حتى لا تشعري لاحقًا بالملل.

المصدر: Health shot

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