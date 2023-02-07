بيروت - نادين محمد - يعد مرض الكواشيوركور والذي يُعرف أيضًا باسم "سوء التغذية الوذمي"، من الأمراض التي يصاب بها البعض نتيجة نقص في البروتين أو سوء تغذية حاد في الجسم.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تورم في الوجه والقدمين والبطن وأطراف هزيلة وذلك لأن النقص الحاد في البروتين يؤدي إلى تراكم الأطراف داخل الأنسجة.

يعد مرض الكواشيوركور من الأمراض التي يصاب بها البعض نتيجة سوء التغذية إلا أن أعراضه تختلف عن الأمراض الأخرى التي يسببها سوء التغذية.

طرق الوقاية من مرض كواشيوركور

وللوقاية من مرض الكواشيوركور من المهم جدًا أن يعيد الشخص إدخال الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات.

ففي المراحل الأولية، يمكن أن يؤدي تشخيصه في الوقت المناسب والعناية الجيدة إلى تقليل فرص جعل الحالة أسوأ بكثير.

ما هي أعراض مرض كواشيوركور؟

تشمل أعراض مرض كواشيوركور ما يلي:

البطن المتضخم

خسارة شديدة في كتلة العضلات

التهابات خطيرة طويلة الأمد

أظافر متشققة

تهيج

التعب

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بقع حمراء على الجلد

عدم النمو في الطول

تساقط الشعر أو تلاشي لون الشعر

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تغيرات في لون الشعر مثل الأصفر أو البرتقالي

فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الوجبات

الجفاف

انتفاخات مفاجئة في أجزاء الجسم

يمكن أن يكون هذا المرض خطيرًا للغاية عندما لا يتم علاجه لفترة طويلة جدًا خاصة الأطفال، لأن الأطفال الذين لديهم كواشيوركور يعانون من كميات منخفضة بشكل لا يصدق من الألبومين، مما يجعلهم يعانون من نقص في الأوعية الدموية، وبالتالي يرتفع الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) كرد فعل لنقص حجم الدم، مما يسبب الوذمة وازدياد احتباس الملح بالجسم.

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ما الذي يسبب كواشيوركور؟

يعد السبب الرئيسي لهذا المرض هو عدم تناول كمية كافية من البروتين أو بعض الفيتامينات والمعادن الهامة الأخرى ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يصاب به الأشخاص إذا أهملوا المرض لفترة طويلة الأمد أو لم يكن لديهم معرفة مناسبة بالتغذية الجيدة.

قد يحدث مرض الكواشيوركور في الأماكن التي يوجد فيها نقص في الإمدادات الغذائية وانخفاض الوعي بالتغذية.

طرق الوقاية من مرض الكواشيوركور

يمكن أن يكون تناول أطعمة غنية بالبروتين بكميات جيدة طريقة جيدة للوقاية من هذا المرض. هذه الأطعمة هي:

البيض

الفول

المكسرات

البذور

المأكولات البحرية

اللحوم

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يعتبر اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون التي تشكل ما يصل إلى 10٪ من إجمالي احتياجات السعرات الحرارية والبروتينات التي تصل إلى 15٪ من متطلبات السعرات الحرارية مفيدًا للوقاية في هذه الحالة.

على الجانب الآخر لا ينبغي إضافة البروتين أو السعرات الحرارية بشكل عشوائي وبكثرة في الوجبات لأن الزيادة المفاجئة يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، لذا يجب زيادة السعرات الحرارية ببطء عن طريق إضافة الكربوهيدرات والدهون والسكر إلى النظام الغذائي.

يجب على مريض كواشيوركور تجنب تناول المشروبات الغازية والحلوى والوجبات السريعة وجميع الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة.

وللوقاية من مضاعفات مرض كواشيوركور يجب عند إدراك الإصابة بالمرض الحصول على رعاية فورية واستشارة الطبيب لأنه في المراحل المتأخرة من هذا المرض، تزداد فرص الإعاقات الذهنية والجسدية للغاية وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالموت.

المصدر : موقع هيلث لاين

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