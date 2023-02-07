بيروت - نادين محمد - فوائد البعيثران عديدة، فهو معروف أيضاً باسم الشيح، وهو عشب يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء مثل الإمساك والغثيان والقيء والقرحة.

ويستخدم بعض الناس البعيثران مباشرة على الجلد لشفاء الجروح ولدغات الحشرات كمضاد للتهيج لتقليل الألم ومع ذلك، فإن المكون النشط في البعيثران "الثوجون السام"، ويمكن أن يشكل خطرًا على الصحة إذا تناوله الناس لفترة طويلة أو كان لديهم حالة صحية.

فوائد البعيثران الصحية

1. يحارب السرطان

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يحتوي نبات البعيثران على مادة الأرتيميسينين التي تعتبر سامة لبعض الخلايا السرطانية، فهي تحتوي على مستوى أعلى من الحديد مقارنة بالخلايا السليمة، مما يجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة لسمية مادة الأرتيميسينين. وفقاً لدراسة، تتفاعل مادة الأرتيميسينين مع الحديد لتكوين الجذور الحرة التي تقتل الخلايا السرطانية.

كما يحتوي عشب البعيثران على مضادات الأكسدة مثل كامازولين التي قد تحارب الإجهاد التأكسدي في جسمك، المرتبط بالسرطان وأمراض القلب والزهايمر وأمراض أخرى.

2. يعالج آلام المفاصل

يستخدم البعيثران لعلاج آلام المفاصل وذلك لأنه يحتوي على مكونات نشطة معينة وخصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.

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3.يخفف آلام الدورة الشهرية

تم استخدام البعيثران لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وأظهرت دراسة أن البعيثران تساعد على استرخاء الرحم بالإضافة إلى أهميتها في التخفيف من آلام وتقلصات الدورة الشهرية التي تعاني منها النساء، وأيضاً يساعد النساء في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية لديهن، كما يمكن لعشبة البعيثران التقليل من تواتر وشدة الهبات الساخنة الناجمة عن انقطاع الطمث عند النساء.

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4. مفيد للحامل

وفقًا لدراسة نُشرت في قاعدة بيانات Cochrane يمكن أن تساعد عشبة البعيثران على عكس طريقة وجود الجنين في الرحم وزيادة حركاته ليصبح رأسه لأسفل، كما أن عشبة البعثيران مفيدة للغاية في حالة النفاس حيث تعمل على التخلص من الأنسجة الميتة، ولكن يوصى باستخدامها تحت إشراف الطبيب لأن الإفراط في تناول البعيثران قد يسبب الإجهاض.

5. تساعد على الاسترخاء

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واحدة أخرى من أكثر الفوائد التقليدية لعشبة البعيثران هي فائدتها لمنحك الاسترخاء وتقليل التوتر، مما يجعلها مفيدة أيضًا للحصول على نوم أفضل في الليل.

يمكنك استخدامها كشاي لهذا الغرض أو حتى وضع الأوراق تحت وسادتك ليلاً حيث رائحتها ستساعدك على الاسترخاء.

6. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

أحد أهم استخدامات عشبة البعيثران هي تعزيزها صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، والتي تساعد في تعزيز وظائف الكبد وإفراز الصفراء. عندما ينتج جسمك ما يكفي من الصفراء، فإن الجسم يهضم بشكل أفضل وخاصة الدهون، ويمكن أيضًا امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام كما تم استخدام البعيثران لتعزيز الشهية وعلاج الإمساك وعسر الهضم.

كيفية صنع شاي البعيثران

الصورة من موقع AdobeStock



يتم نقع عشبة البعيثران الطازج في ماء مالح دافئ لغسل الأوساخ ثم أخرجيها واتركيها تجف في الظل. يمكن تخزينها في وعاء زجاجي محكم الغلق للتخزين.

صنع شاي البعيثران بسيط للغاية، ما عليك سوى وضع الشيح المجفف في الماء المغلي واتركيه منقوعًا لمدة 10 دقائق ثم صفيه من البقايا وإضافة السكر أو العسل للاستمتاع.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع هيلث لاين

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