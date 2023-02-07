شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فول الصويا يساعد فى خفض نسبة الكوليسترول بنفس فعالية الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في خفض مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون فول الصويا هو ما تحتاجه تمامًا، بينما أظهرت الأبحاث السابقة أن إضافة فول الصويا إلى نظامك الغذائي - أو زيادة كمية فول الصويا التي تتناولها بالفعل - يمكن أن يقلل الكوليسترول، وأكدت دراسة جديدة أنه قد يكون بنفس فعالية الأدوية الشائعة الاستخدام للمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

خلال الدراسة ألقى العلماء نظرة على 19 نوعًا مختلفًا من فول الصويا بمستويات متفاوتة من الجلايسينين و B-conglycinin. تم أيضًا طحن كل فول صويا ونزع الدهن منه، وجد أن اثنين من البروتينات في فول الصويا - الجليسينين ، و B-conglycinin - ساعدا في خفض الكوليسترول ثم قام الباحثون بقياس مدى امتصاص الكوليسترول الضار في كل حالة.

قال مؤلف الدراسة الدكتور إلفيرا دي ميجي ، أستاذ علوم الغذاء في جامعة إلينوي بأمريكا ، إنه تم تقييم فعالية كل من فول الصويا ودواء ستاتين الكوليسترول ، موضحا أن ببتيدات فول الصويا المهضومة قادرة على تقليل تراكم الدهون بنسبة 50٪ إلى 70٪، وهذا مهم للغاية، كان هذا مشابهًا لعقار الستاتين ، الذي خفضه بنسبة 60٪."

وفقًا للباحثين في الدراسة، تشير النتائج الإجمالية إلى أن تناول أنواع مختارة من فول الصويا قد ينظم الكوليسترول واستتباب البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وبالتالي ، يعزز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايين.

كما أكدت دراسة أجريت عام 2015 أن تأثيرات خفض LDL لفول الصويا كانت أقوى مع أطعمة الصويا الكاملة بدلاً من منتجات الصويا التي تمت معالجتها بكثافة، من ناحية أخرى ، يساور الكثير من الناس مخاوف بشأن صحة أطعمة الصويا المصنعة مثل البروتين النباتي المركب.

يشار إلى أن فول الصويا من البقوليات المغذية الغنية بالبروتين والألياف والأيسوفلافون والدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة الصحية للقلب، تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول ، وهذا هو السبب في أن "تضمين فول الصويا كجزء من نمط الأكل الصحي للقلب يمكن أن يكون خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض نسبة الكوليسترول لديهم.