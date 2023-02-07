شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات للعناية بالشعر عليكِ تجنبها أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء الحمل، من الآمن عمومًا الاستمرار في استخدام معظم منتجات العناية بالشعر، بما في ذلك الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر، ولكن لا يزال يتعين عليكِ توخي الحذر للحفاظ على صحتك وصحة طفلك، تمامًا مثل ما تضعينه داخل نظامك أثناء الحمل، فإن ما تستخدمينه على جسمك (بما في ذلك الجلد والشعر) مهم أيضًا، وإليك منتجات العناية بالشعر التي يجب تجنبها في رحلتك إلى الأمومة، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

صبغ الشعر فقط بعد الثلث الأول من الحمل

هناك أدلة علمية محدودة على سلامة صبغ الشعر أثناء الحمل ومع ذلك، يرى معظم الخبراء، مثل خبراء الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، أنه من الآمن تلوين شعرك أثناء الحمل.

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية، فإن صبغات الشعر ليست سامة لطفلك إذا تم استخدامها بشكل صحيح، هذا لأن فروة رأسك تمتص كمية قليلة من هذه المواد الكيميائية، لذلك تدخل كميات ضئيلة إلى مجرى الدم، لن تصل إلى طفلك سوى كمية قليلة جدًا، هذا على كل حال.

توصي جمعية الحمل الأمريكية بالانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل على الأقل قبل التخطيط لصبغ شعرك.

لماذا الانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل؟

تبدأ بنية جسم طفلك وأنظمة أعضائه في التكون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لذا ، فإن تجنب تلوين شعرك خلال هذه الفترة الحاسمة يساعد على ضمان نمو طفلك بشكل آمن ، علاوة على ذلك ، تظهر الأبحاث أن أطفال الذين يتعرضون بشكل متكرر لصبغات الشعر يعانون أيضًا من مشاكل الولادة وبالتالي ، من الآمن للمرأة الحامل الحد من تعرضها لصبغ الشعر قدر الإمكان.

كوني حذرة من الفثالات في منتجات الشعر

الفثالات هي عوامل التبلور المستخدمة في الشامبو ، والموس ، ومثبتات الشعر ، والبلسم ، ولون الشعر. تحدد إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكي ، الفثالات ، ثنائي ميثيل الفثالات (DMP) ، في بخاخات الشعر التي تساعد في الحفاظ على شعرك ناعما ، تشير الدراسات إلى أن الفثالات هي مواد معطلة للغدد الصماء - وهي مواد كيميائية تؤدي إلى خلل في التوازن الهرموني .

إذا تم تناول هذه المواد الكيميائية من قبل النساء الحوامل ، يمكن أن تسبب تشوهات في الأعضاء التناسلية لأطفالهن ، يمكن أن تمنع الفثالات أيضًا عمل الهرمونات الأولية التي تسمى الأندروجين عند الأطفال الذكور ، مما يؤدي إلى تشوهات مثل الخصية المعلقة.

كوني حذرة من بعض الزيوت العطرية

استخدام الزيت العطري (EO) أثناء الحمل لا يزال مثيرًا للجدل إلى حد كبير، قد تكون بعض الزيوت العطرية ، مثل الريحان والزعتر، سامة لك أو لطفلك.

تجنب تجعيد الشعر أو فرده

تحب العديد من النساء فرد الشعر المجعد بشكل دائم. ومع ذلك ، تحتوي هذه المرخيات على مادة كيميائية شديدة الخطورة تسمى هيدروكسيد الصوديوم ، يتضح خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم من الدراسات العلمية التي أجريت على النساء اللائي يستخدمن بكثافة مرخيات الشعر المحتوية على الغسول ، تم إجراء عدد قليل من الدراسات لفحص تأثير مرخيات الشعر على النساء الحوامل .

تجنبي علاجات الكيراتين

لا شك أن علاجات الكيراتين تعمل على تصويب شعرك مؤقتًا ، مما يجعلها ناعمة ولامعة وحريرية وخالية من التجعد ومع ذلك، يحتوي معظمها على مادة كيميائية سامة معروفة بأنها تسبب السرطان تسمى الفورمالديهايد.

تسلط مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) الضوء أيضًا على العلاقة بين التعرض للفورمالديهايد والإجهاض عند النساء الحوامل، علاوة على ذلك ، يكشف البحث أنه إذا تم استخدامها من قبل النساء الحوامل ، فإن هذه المادة الكيميائية الضارة تزيد من احتمالات الإجهاض، وبالتالي من الأفضل تأخير خططك للحصول على خدمة الكيراتين.