شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قضاء الرضع لوقت طويل أمام الشاشات يؤدى لضعف وظائف المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مؤسسة طب الأطفال JAMA أن الأطفال الذين قضوا وقتًا طويلاً أمام الشاشات أكثر عرضة لضعف وظائف المخ بعد سن الثامنة، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

وكشفت الدراسة السنغافورية، التي أجرتها كلية الطب Yong Loo Lin، جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد، عن أن الوقت المطول أمام الشاشات خلال سنوات الرضاعة كان مرتبطًا بعواقب أسوأ من حيث الوظائف الإدراكية ، تضمن البحث استجابات 506 أطفال من مجموعة النشأة في سنغافورة نحو النتائج الصحية (GUSTO) ، والتي كانوا جزءًا منها منذ الولادة، بمجرد أن يصل الأطفال إلى علامة 12 شهرًا، سجل الآباء وقتهم الأسبوعي أمام الشاشة، وينقسمون إلى واحدة من أربع فئات:

أقل من ساعة

من ساعة إلى ساعتين

من ساعتين إلى أربع ساعات

أكثر من أربع ساعات

في عمر 18 شهرًا، جمع فريق البحث أيضًا نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG) الذي يمكنه تتبع أداء الدماغ، علاوة على مخطط كهربية الدماغ ، شارك الأطفال أيضًا في اختبارات القدرة المعرفية لتقييم مدى انتباههم وأدائهم التنفيذي بمجرد بلوغهم سن التاسعة، نظر الباحثون في العلاقة بين وقت الشاشة وعمل الدماغ في مخطط كهربية الدماغ، ووجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا لوقت أطول أمام الشاشات خلال سنوات الرضاعة كانت لديهم موجات منخفضة التردد أكبر، والتي ترتبط بضعف القدرات الإدراكية.

لمعرفة ما إذا كان وقت الشاشة له تأثير أكبر خلال طفولتهم ، فحصت الدراسة البيانات وفقًا لثلاث نقاط عمرية في حياتهم - 12 شهرًا و 18 شهرًا وتسع سنوات، ووجدوا أن قضاء وقت أطول أمام الشاشات يزيد أيضًا من نشاط المخ ويضعف الأداء الإدراكي، يعاني الأطفال المصابون بمضاعفات في الوظيفة التنفيذية أحيانًا من الدوافع أو العواطف ، أو إكمال المهام الصعبة ، أو اتباع تعليمات أطول.

منذ الولادة وحتى الطفولة المبكرة ، ينمو الدماغ بسرعة نسبيةن ومع ذلك ، فإن القشرة الجبهية ، التي تدير الوظائف التنفيذية ، لديها نمو مطول نسبيًا، يشير الأداء التنفيذي إلى القدرة على الحفاظ على الانتباه ، واستيعاب المعلومات وتنظيم العواطف ، وكلها مطلوبة للمشاركة في الأنشطة المدرسية والاجتماعية.

ما هي الطرق الأخرى التي يمكن أن يؤثر بها وقت الشاشة على الطفل؟

وفقًا لـ National Childbirth Trust (NCT) بالمملكة المتحدة، يمكن أن يؤثر وقت الشاشة أيضًا على الصحة البدنية للأطفال ، من السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم، غالبًا ما يحل وقت الشاشة محل النشاط البدني ، حيث يختار الأطفال عدم ممارسة الأنشطة البدنية والاجتماعية ويقضون وقتًا في التحديق في الأجهزة اللوحية.

مع نمو قشرة الفص الجبهي بشكل أبطأ نسبيًا ، يمكن للأطفال الاستمرار في تنمية وظائفهم التنفيذية خلال سنوات الدراسة، من الأهمية إعطاء الأطفال مساحات بيئية مناسبة وآمنة للنمو حتى يتطور دماغهم بشكل كامل، يعد وقت الشاشة غير المعقول أحد العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الوظيفة ، لذلك من الضروري مراقبة استخدامها، يمكن أن تكون الشاشات مربكة لدماغ الرضيع ، ولا توفر مساحة لدماغه لتنمية المهارات المعرفية.