شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لتمرين نزول السلم.. منها تحسين قوة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو صعود السلالم في العمل أو المنزل شيئًا بسيطًا، لكنه يعد من التمارين الرياضية ، وسمعنا جميعًا عن الفوائد الصحية لصعود السلالم، لكن لا تتجاهل فوائد نزول السلم أيضاً، في هذا التقرير نتعرف على فوائد نزول السلالم، بحسب موقع "Health".





الفوائد الصحية للنزول على الدرج

1. يساعد على حرق السعرات الحرارية

ما عليك سوى تخصيص 10 دقائق للنزول على الدرج لحرق ما يصل إلى 50 سعرة حرارية، لكن ذلك يعتمد على وزنك وكثافتك.



2. المشي على الدرج يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يساعد المشي على الدرج بانتظام في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.



3. المشي على الدرج يمكن أن يحسن التوازن

يمكن أن يؤدي نزول الدرج إلى تحسين توازنك وتنسيقك، حيث يتطلب منك إشراك جذعك ورجليك كل هذه الفوائد يمكن أن تساعدك على المظهر والشعور بشكل أفضل، من الداخل والخارج.

الفوائد الصحية للركبة من نزول السلالم

ما لم تكن لديك مشكلة في الاستقرار أو مفاصلك، أو بعض العوائق الطبية الأخرى، فإن النزول على الدرج يمكن أن يكون تمرينًا رائعًا للصحة العامة.



يمكن أن يساعد في تحسين قوة الركبة وحركة الكاحل وتقليل مخاطر إصابات الركبة.

أثناء نزول السلم، تعمل عضلاتك ضد الجاذبية للحفاظ على توازنك وثباتك. يمكن أن يساعد هذا النوع من التدريب غريب الأطوار في تقوية العضلات حول ركبتيك، مما قد يساعد في منع آلام الركبة. وهذا بدوره يمكن أن يحسن قدرة جسمك على التعامل مع تمارين أكثر كثافة.

حقق أقصى استفادة من تمارين صعود ونزول السلم

1. المشي صعودا ونزولا على الدرج بوتيرة معتدلة

يمكنك المشي صعودًا ونزولاً على الدرج بوتيرة معتدلة لرفع معدل ضربات قلبك يمكنك أيضًا إضافة اختلافات إلى روتينك عن طريق تغيير سرعة أو اتجاه خطواتك، أو بالتناوب بين المشي والركض لأسفل.



2. تدريب عضلات الفخذ وعضلات الفخذ باستخدام السلالم

يمكنك تدريب عضلات الفخذ الرباعية وعضلات المؤخرة من خلال نزول الدرج لهذا ، قد ترغب في الوصول إلى القمة باستخدام مصعد أو سلم متحرك. سيؤدي ذلك إلى تأخير التعب الذي تشعر به عادة في الدورة الكاملة للتسلق لأعلى ولأسفل. يمكن أداء هذا التمرين بأوزان أو بدونها ، حسب مستوى لياقتك.



عدد الخطوات التي ستحدث فرقًا في اليوميعتمد عدد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها كل يوم لجني فوائد صعود الدرج على مستوى لياقتك وأهدافك إذا كنت قد بدأت للتو، فاستهدف بضع دقائق من المشي على الدرج كل يوم وزيادة المدة والشدة تدريجيًا بمرور الوقت.

نصائح السلامة عند استخدام السلالم لممارسة الرياضة

كما هو الحال مع أي شكل من أشكال التمارين الرياضية، من المهم اتخاذ احتياطات السلامة عند نزول الدرج.

• تأكد من الإحماء قبل البدء ، لأن هذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة.

• من المهم أيضًا ارتداء الأحذية المناسبة لتسلق السلالم اختر حذاءًا مريحًا يوفر دعمًا جيدًا وامتصاصًا للصدمات.

• تأكد من أخذ فترات راحة وشرب كمية كافية من الماء.

• إذا كانت لديك أي حالات صحية موجودة مسبقًا، فتأكد من التحدث إلى طبيبك قبل البدء في روتين صعود السلالم.