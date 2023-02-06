شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على صحتك.. اعرف تأثير التغذية على هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر التغذية على كمية الهرمونات التي ينتجها جسمك، ويمكن أن يؤثر أيضًا على مدة بقائها نشطة في نظامك، وتتكون هرموناتك من البروتينات أو الببتيدات (سلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية) يستخدمها جسمك لتنظيم العديد من العمليات المختلفة بما في ذلك النمو والتمثيل الغذائي والتكاثر والمزاج، يتم إنتاج بعض الهرمونات عن طريق الغدد في الجسم، بينما يتم إنتاج البعض الآخر بواسطة خلايا متخصصة تسمى الغدد الصماء، يمكن أن تؤثر العناصر الغذائية على إنتاج الهرمونات من خلال التأثير على مستويات الأحماض الأمينية التي تتكون منها هذه البروتينات على سبيل المثال ، إذا لم تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي ، فقد تقل احتمالية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الكافية للحصول على صحة مثالية، وإليك قائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الهرمونات، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

بعض العناصر الغذائية التي تؤثر على الهرمونات 1. الحديد

تساعدنا الهرمونات التي تزداد خلال فترة البلوغ على النمو عن طريق زيادة حجم الدم وتكوين البروتين، يمكن أن يؤدي نقص الحديد أثناء الطفولة إلى تأخر النمو ونضج العظام ، مما قد يؤثر على صحة العظام في وقت لاحق من الحياة.

2. السيلينيوم

السيلينيوم معدن أساسي يلعب دورًا في وظيفة الغدة الدرقية، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعظام والنسيج الضام، يتم تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق بروتين رابط التستوستيرون (TBP) الذي يربط التستوستيرون الحر لتكوين مركب التستوستيرون الموثق، السيلينيوم عامل مساعد أساسي لهذا البروتين، عندما لا تحصل على كمية كافية من السيلينيوم في نظامك الغذائي، ينتج جسمك كمية أقل من الأنسولين، وبالتالي، يتم نقل كمية أقل من السكر إلى الخلايا، هذا يتسبب في عمل البنكرياس لوقت إضافي من أجل زيادة إنتاجه من الأنسولين، عندما يحدث هذا، يحاول جسمك تخزين أكبر قدر ممكن من السكر عن طريق زيادة مخزونه من الدهون (الأنسجة الدهنية).

3. فيتامين "د"

فيتامين د هو عنصر غذائي رئيسي لصحة العظام، ولكن له أيضًا تأثير على الهرمونات التي تنظم التمثيل الغذائي والشهية، بالإضافة إلى تزويد جسمك بالكالسيوم والفوسفور، قد تساعد مكملات فيتامين (د) أيضًا في الحفاظ على توازن الهرمونات في جسمك، فيتامين د ضروري لإنتاج الهرمونات الجنسية، إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون وقد وجد أنه ضروري لتحويل الكولسترول إلى هرمونات جنسية، كما أنها مسؤولة عن تنمية الخصائص الذكورية مثل الصوت العميق وشعر الوجه ، وكذلك عن كتلة العضلات، فيتامين د عنصر غذائي ضروري للجسم للحفاظ على مستويات صحية من هرمون التستوستيرون.

4. الكالسيوم

الكالسيوم معدن يلعب دورًا مهمًا في أجسامنا، إنه ضروري من أجل الأداء السليم للعديد من الأعضاء، بما في ذلك القلب والعضلات والأعصاب، كما أنه يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتجلط الدم، يمتص الجسم الكالسيوم من الطعام عن طريق الجهاز الهضمي، يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لإنتاج الهرمونات، بما في ذلك هرمون التستوستيرون والإستروجين عند الرجال، يساعد هرمون التستوستيرون في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، يساعد الإستروجين على الخصوبة عند النساء.

5. الزنك

هرمون الأنسولين مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. عندما يشعر الجسم أنك في حالة صيام ، فإنه يرسل إشارة طوارئ إلى البنكرياس لإفراز الأنسولين، ينتقل الأنسولين بعد ذلك عبر مجرى الدم ويرتبط بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلايا ، مما يشير إليها بامتصاص الجلوكوز من مجرى الدم، الزنك معدن أساسي يساعد على تنظيم النشاط الهرموني داخل الجسم، يلعب الزنك دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الأنسولين الطبيعية وقد ثبت أنه يحسن التحكم في الجلوكوز لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2.

6. أحماض أوميجا 3 الدهنية

هناك العديد من الهرمونات التي تشارك في تنظيم عمل الجسم الداخلي ، بما في ذلك الأنسولين والتستوستيرون والكورتيزول، تلعب هذه الهرمونات دورًا في مظهرك ومدى شعورك بالصحة، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تنظيم إنتاج هذه الهرمونات، التأثير الأكثر أهمية هو تنظيم الأنسولين، والذي ينظمه البنكرياس بإحكام، يساعد الأنسولين في تحويل السكر إلى طاقة للخلايا في جميع أنحاء الجسم .