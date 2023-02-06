ما علامات التحذير من عدوى الجهاز التنفسى؟

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القاهرة - سامية سيد - التهاب وعدوى الجهاز التنفسي من أكثر المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية تؤثر على أنسجة وخلايا الجهاز التنفسى يمكن أن تؤثر على القصيبات الهوائية أو الرئتين.

وحسب ما ذكره موقع mysmartclinic فأن أغلب الأحيان تختفي أعراض عدوى الجهاز التنفسي من تلقاء نفسها، و لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون مهددة للحياة.

سواء كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات أم لا، فإن علاج عدوى الجهاز التنفسي عاجلاً يكون دائمًا أفضل.

أنواع التهابات الجهاز التنفسي

يمكن أن تؤثر عدوى الجهاز التنفسي على الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي أو كليهما، ويمتد الجهاز التنفسي العلوي من الجيوب الأنفية إلى الحبال الصوتية ، ويمتد النظام السفلي من الحبال الصوتية إلى رئتيك.

تشمل التهابات الجهاز التنفسي العلوي الشائعة نزلات البرد والتهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين أنواع التهابات الجهاز التنفسي السفلي هي التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

الأسباب

في حين أن الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي هي من شخص ينشر الفيروس أو العامل الممرض إليك، يمكن أن تزيد العوامل الأخرى من خطر الإصابة، مثل:

-التدخين

-ضعف جهاز المناعة

-تلوث الهواء

-الأتربة

-حمض ارتجاع

-الغازات الضارة من المواد الكيميائية

يمكن أن تتطور بعض التهابات الجهاز التنفسي مثل الزكام إلى التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، مثل الالتهاب الرئوي.

علامات التحذير من عدوى الجهاز التنفسي

تؤثر التهابات الجهاز التنفسي على الجميع بطرق مختلفة، قد تكون أعراضك طفيفة، بينما قد يحتاج شخص آخر إلى علاج طبي فوري وتشمل العلامات الشائعة لعدوى الجهاز التنفسي ما يلي:

احتقان الصدر أو الأنف

السعال الرطب أو الجاف

سيلان الأنف

إعياء

آلام الجسم

حمى منخفضة

إلتهاب الحلق

غالبًا ما تحاكي بعض التهابات الجهاز التنفسي نزلات البرد في البداية لكن هذه الأعراض يمكن أن تتطور بسرعة إلى مضاعفات أكثر خطورة ، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر. هذه بعض التعقيدات التي يجب مراقبتها.

ألم وضيق في الصدر

ألم الصدر وضيقه وانزعاجه كلها علامات على عدوى الجهاز التنفسي الحادة ويمكن أن يكون من التهاب الشعب الهوائية أو من عدوى أكثر خطورة تهدد الحياة مثل الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

صعوبة في التنفس

يمكن أن تتداخل التهابات الجهاز التنفسي مع تنفسك ، مما يجعل تنفسك سريعًا أو ضحلًا أو يجعلك تشعر وكأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك، تزيد هذه المضاعفات من خطر الإصابة بفشل الجهاز التنفسي ، وهي حالة تنتج عن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم.

ارتفاع درجة الحرارة

علامة التحذير من عدوى الجهاز التنفسي الخطيرة هي ارتفاع درجة الحرارة عن 103 درجة مئوية يمكن أن تكون الحمى التي تزيد عن 103 درجة خطرة وتؤدي إلى الهذيان والنوبات المرضية.