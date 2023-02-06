شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لتعزيز السيروتونين والبدء فى الشعور بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيروتونين هو هرمون "شعور جيد"، أو ناقل عصبي، يلعب دورًا مهمًا في صحتك العقلية والعاطفية، بما في ذلك تسهيل المشاعر الإيجابية، واستقرار الحالة المزاجية، وتعزيز السعادة، لكن هذا الهرمون الذي يحدث بشكل طبيعي لا يؤثر فقط على مشاعرك وعقلك، بل يساعد أيضًا في تنظيم النوم والهضم وكثافة العظام والشهية وحتى الذاكرة، نظرًا لأن السيروتونين له تأثير كبير على الجسم والصحة العامة، فليس من المستغرب أن يبحث الكثير من الناس عن إستراتيجيات لزيادة السيروتونين بسهولة وبدون وصفة طبية، التركيز وفقًا لما نشره موقع realsimple

وهناك عدد من الخطوات السهلة والتغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في تعزيز السيروتونين بشكل طبيعي (وهي مفيدة لك بشكل عام!). إذا كنت تشك في أن مستويات السيروتونين لديك متوقفة، فتأكد من استشارة الطبيب لاستبعاد أي حالات كامنة، مثل مرض الغدة الدرقية، قبل إجراء أي تعديلات.

1 - مارس التمارين الرياضية بانتظام

يقول الدكتور سيتز إن التمرين هو أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتحسين مستويات السيروتونين ، حيث يُعتقد أن النشاط البدني يؤدي إلى إطلاق مادة السيروتونين التي يمكن أن ترفع من مزاجك. تشير الدراسات إلى أن السيروتونين الناتج عن النشاط البدني يمكن أن يتحكم بالفعل في التعب أيضًا ، لذا فإن الجمع بين التمارين الرياضية وإطلاق السيروتونين التالي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى التخلص من التعب ، مما يساعدك على الشعور بتحسن وحيوية بشكل عام.

2 - تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان

هناك سبب يجعل الناس يقولون إن تناول الديك الرومي يجعلك تشعر بالنعاس (خاصة في عيد الشكر). وهي واحدة من العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في رفع مستويات السيروتونين عن طريق تخليق أو إنشاء الناقل العصبي. يوضح الدكتور سيتز أن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان تشمل الشوفان والموز والمكسرات والبيض والسلمون والتوفو ، والتي تعد عادةً جزءًا من نظام غذائي صحي شامل.

3 - تمتع بنظام غذائي صحي ومتوازن

نظرًا لأن تناول المزيد من التربتوفان ليس كافيًا من تلقاء نفسه ، يقول الدكتور سيتز إن تناول نظام غذائي متوازن (بما في ذلك الأطعمة عالية التربتوفان!) مهم لتنظيم مستويات السيروتونين أيضًا و تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة وكذلك البروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يضمن حصول جسمك على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها".

4 - احصل على النوم الذي يحتاجه جسمك

ليس سرًا أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر بشدة على صحتك العامة، مما يؤثر على كل شيء بما في ذلك صحة القلب والصحة العقلية والذاكرة وحتى التمثيل الغذائي. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى استنفاد مستويات السيروتونين لديك، وعندما تعود مستويات السيروتونين مرة أخرى، فإنك تنام بشكل سليم.

5 - حافظ على حياة اجتماعية نشطة

تؤدي مشاركة الوقت الجيد مع الأحباء إلى زيادة إنتاج السيروتونين. يقول الدكتور سيتز: "إن قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة يمكن أن يساعد في زيادة مستويات السيروتونين بشكل طبيعي". "الانخراط في محادثات هادفة أو أنشطة أو هوايات مع المقربين منا يمكن أن يوفر إحساسًا بالهدف والسعادة مما يعزز مزاجنا.