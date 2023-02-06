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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض المزمنة التى تحدث إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال، والأنسولين هو هرمون ينظم نسبة السكر في الدم، ويُعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن طبيعي للجسم طرقًا لمنع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثانى، فى هذا التقرير نتعرف على خرافات لا تصدقها عن مرض السكر تؤخر التدخل الطبي في الوقت المناسب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خرافات لا تصدقها عن مرض السكر تؤخر التدخل الطبي في الوقت المناسبيصيب مرض السكري كبار السن

الحقيقة:من أكبر الخرافات أن مرض السكري هو مشكلة متعلقة بتقدم العمر، وقد وجدت الدراسات أن نمط الحياة غير اللائق يجعل الشباب ، ومعظمهم بين سن 20-40 ، عرضة لاضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.

من الحكمة فحص مستوى السكر في الدم بانتظام.

الخرافة الثانية:مرض السكري من النوع الثانى شائع وبالتالي فهو خفيف

الحقيقة:على الرغم من أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى شائعة لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة طبيعية ، إلا أن هذا لا يجعله مرضًا خفيفًا ، فالسكري قاتل بطيء عندما يستمر في الجسم لفترة أطول ، فإنه يؤدي إلى مضاعفات تغير الحياة. ومن ثم فإن التدخل الطبي في الوقت المناسب مهم للغاية للسيطرة الجيدة على مرض السكري.

يجب أن يكون نظامك الغذائي "خاليًا من السكر" تمامًا بمجرد اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في الدم

الحقيقة:هناك خرافة أخرى شائعة لا تشجع الأشخاص على إجراء اختبار السكري ، وهي أنه بمجرد أن يكتشف اختبار التشخيص أن لديك ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم ، يجب عليك اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر وخالي من الكربوهيدرات.

لكن مرض السكري يحثك على أن تكون أكثر توازناً في نظامك الغذائي. يريد اضطراب التمثيل الغذائي أن تحصل على كمية مناسبة من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي ولكن ليس أكثر مما هو ضروري.

الخرافة الرابعة:مرض السكري يبطئ حياتك ويجعلك أقل نشاطاً

الحقيقة:يفترض الكثير من الناس أن مرض السكري يقتل عفوية الحياة ويحتاج الشخص إلى الإبطاء والراحة بمجرد اكتشافه ، وتنبع هذه الأسطورة من أسطورة أخرى تقول إن مرض السكري يحدث فقط لدى كبار السن.

الحقيقة هي أنه بعد اكتشاف إصابتك بمرض السكري ، عليك أن تجعل نفسك أكثر نشاطًا بدنيًا يُقترح على مرضى السكري الانخراط في أنشطة مثل المشي السريع يوميًا.

الخرافة الخامسة:مرض السكري يضعف جسمك

مرض السكري لا يجعل جسمك ضعيفًا ولكن قلة الوعي ونقص المرافق الطبية لمرض السكري سيجعلك ضعيفًا بالتأكيد، مرض السكري هو عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل استثنائي وعندما يترك دون علاج فإنه يتلف الأوعية الدموية مما يؤدي إلى العديد من المضاعفات ومن ثم يجب على الشخص أن يحاول دائمًا إبقائه تحت السيطرة.

الخرافة السادسة:يحدث مرض السكري فقط بسبب تناول كميات كبيرة من السكر

في حين أن تناول كميات كبيرة من السكر هو سبب لظهور مرض السكري ، إلا أن هناك العديد من عوامل الخطر الأخرى أيضًا ، على سبيل المثال ، زيادة الوزن تضعك في خطر أكبر للإصابة بهذه الحالة.

يعد الخمول البدني أيضًا سببًا مهمًا آخر لحدوث مرض السكري في وقت مبكر لدى بعض الأشخاص.

الخرافة السابعة:لا يوجد علاج لمرض السكري

الحقيقة:لا يمكن علاج مرض السكري إذا لم يبذل الشخص جهدًا لإدارته ، وإلا يمكن السيطرة عليه من خلال خيارات نمط الحياة الصحية.

تناول الطعام الصحي والنشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع وأخذ الاستشارات الطبية بانتظام يمكن أن يساعد الشخص في إدارة المرض.