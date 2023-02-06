تحارب مشاكل الجهاز الهضمي والبشرة ..عشبة عطرية بفوائد سحرية

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية مذهلة لبلسم الليمون؛ فهو عشبة عطرية بفوائد سحرية مكون شائع في عديد من الأطباق وهو مفيد لصحتك، فهو يعمل على تقليل حب الشباب والبثور، وتعزيز جهاز المناعة، ومكافحة الأمراض المعدية. في ما يلي أهم الفوائد الصحية لبلسم الليمون لصحتك؛ حيث يمكن استخدامه في منتجات العناية بالبشرة مثل المستحضرات ومرطبات الشفاه وما إلى ذلك، كما يستخدم في منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والبلسم.

1. عدوى الجيوب الأنفية

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حاربي التهاب الجيوب الأنفية ببلسم الليمون الذي له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التهاب الممرات الأنفية، وتحارب العدوى التي تسبب مشكلة الجيوب الأنفية.

2. التهاب الشعب الهوائية

زيت الليمون العطري فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية، فهو يقلل الالتهاب ويحارب العدوى التي تسبب التهاب الشعب الهوائية.

الصورة من موقع AdobeStock

3. عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي

بلسم الليمون مفيد في علاج عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ يمكنك تناول بلسم الليمون في صورة زيت مطحون كتوابل أو شاي.

يساعد تناول بلسم الليمون في تعزيز الهضم، وتخفيف تقلصات المعدة فهو يحتوي على البكتين، الذي يساعد في تكسير الطعام إلى جزيئات أصغر يمكن أن تمر بسهولة عبر الجهاز الهضمي. كما يعزز البكتين الجراثيم المعوية الصحية.

الصورة من موقع AdobeStock

4. المليساء المعدية

المليساء المعدية هي عدوى فيروسية تصيب الجلد، وتتسبب في ظهور نتوءات حمراء اللون على الجلد. أظهرت الدراسات أن بلسم الليمون له خاصية مضادة للفيروسات.

5. التهاب الحلق

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يكون التهاب الحلق مؤلماً جداً ويصعب تحمله لعلاج التهاب الحلق من دون مضادات حيوية عن طريق قتل البكتيريا وتقليل الالتهاب، ويمكنك تناول زيت بلسم الليمون مع العسل للتخفيف من التهاب الحلق.

6. حب الشباب

يعد حب الشباب مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للفتيات وهو علاج طبيعي رائع لمشكلة حب الشباب. يفيد في علاج البشرة الدهنية التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب، ويمكن أن يساعد زيت بلسم الليمون في التخلص من حب الشباب.

7. علاج الاكتئاب

الصورة من موقع freepik

يمكن لبلسم الليمون أن يكون مسكناً للتوتر. يوفر تأثيراً مهدئاً من خلال إحداث نوم أفضل، وتعزيز الاسترخاء، وملء المشاعر الإيجابية، وما إلى ذلك. يمكنك تدليك قدمك بزيت الليمون. يمكن إضافته إلى المصابيح العطرية؛ حيث إن رائحته تهدئ الذهن وتزيد من الحالة المزاجية.

8. صحة الفم

يمكن أن يكون بلسم الليمون مفيداً في علاج مشاكل صحة الفم مثل القرحة والتهيج ومشاكل الأسنان وما إلى ذلك. استخدام هذه العشبة ينظف الفم، وبالتالي يوفر الحماية من العدوى المختلفة المسببة للبكتيريا والفيروسات.

الصورة من موقع freepik

9. يعزز جهاز المناعة

بلسم الليمون يقوي جهاز المناعة لديك، وبالتالي يوفر لك الحماية من العديد من المشكلات الصحية. يمكنك استخدام بلسم الليمون على شكل شاي أو مسحوق أو زيت لإفادة جهاز المناعة لديك.

الصورة من موقع freepik

المصدر : موقع هيلث لاين

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