5 أطعمة شتوية تساعد في تقليل دهون البطن

بيروت - نادين محمد - تمركز الدهون في البطن هي مشكلة شائعة بين الناس، خاصة في فصل الشتاء لأننا عادة ما نميل إلى تناول مزيد من الطعام، لكن الشيء الذي يدعو إلى التفائل هو ان بعض الأطعمة الشتوية نفسها تساعد على تفتيت دهون البطن.

هناك شيء ما يتعلق بالشتاء يعمل على رفع شهيتنا لتناول المزيد من الأطعمة اللذيذة. من الصعب مقاومة كل الأطعمة الشهية التي تمنحكِ شعورًا بالدفء وسط الطقس الشتوي البارد. التخلص من دهون البطن لا يتطلب دائمًا الشعور بالجوع، لكن يقترح الخبراء اختيار تلك الأطعمة التي قد تساعدك أيضًا على تخفيف هذا البطن المنتفخ.

ما هي الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن؟

وفقًا لخبراء التغذية، العديد من الأطعمة الشائعة الموجودة في مطابخنا هي في الواقع خالية من الدهون وتساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم. فهذه الأطعمة قليلة الدسم تساعد على الهضم وتساعد على إنقاص الوزن أيضًا.

فيما يلي أطعمة شتوية لتفتيت دهون البطن:

1. الجزر

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ضمن الخضروات الشتوية الجزر الذي يتميز بقيمته و أيضًا بطعمه الحلو. الجزر غني بالألياف وقليل الكربوهيدرات ، مما يجعله مثالي لنظام غذائي لفقدان الوزن.

2- الخضروات الورقية:

يجب تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية في نظامك الغذائي لزيادة تناول الألياف والمغذيات إلى أقصى حد. الخضار مثل السبانخ وأوراق الجرجير هي أطعمة ممتازة منخفضة السعرات الحرارية لنظامك الغذائي لإنقاص الوزن.

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3. الفجل

الفجل من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والتي توفر أيضًا الكثير من الألياف. الألياف تعني الهضم الجيد وتقليل الدهون في البطن.

4. البنجر

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وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، تحتوي حصة 100 جرام من جذر البنجر على 43 سعرًا حراريًا و 0.2 جرامًا من الدهون و 10 جرامًا من الكربوهيدرات. البنجر غني بمجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، منها إنقاص الوزن. جربي وصفات البنجر لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

5- الجوافة

تحتوي الجوافة على كمية عالية من الألياف التي تفي بحوالي 12٪ من حصتنا اليومية الموصى بها من الألياف. تناولي هذه الفاكهة الطرية في الشتاء كل يوم.

تساعد هذه الأطعمة منخفضة السعرات وعالية الألياف على تحسين الهضم وتفتيت الدهون وتعزيز الشعور بالشبع.

الصورة من موقع pixabay

المصدر: موقع Health shot

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