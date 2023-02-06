بيروت - نادين محمد - من أكثر المناطق التي تحتفظ بالدهون، هي البطن، وعادة ما تعاني نساء كُثر من بروز البطن. لكن لا داعِ للقلق، ثمة حمية يمكن اتباعها للتخلص من دهون هذه المنطقة خصيصًا.

دهون البطن يمكن أن تكون سببًا لمشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب. لذلك من المهم تقليص دهون البطن ولكن بطريقة صحية تشمل اتباع نظام غذائي جيد وصحي في تسريع العملية.

في ما يلي 4 نصائح لاتباع حمية لتفتيت دهون البطن:

1. تناول الكثير من الألياف

تعزز الألياف الشعور بالشبع وتحسن الهضم ، مما يؤدي إلى خفض السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص يوميًا. يقترح الأطباء الأطعمة الغنية بالألياف مثل نخالة الشوفان ونخالة القمح ليتم تضمينها في النظام الغذائي اليومي.

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2. تجنب الكربوهيدرات المكررة

تعوق الكربوهيدرات المكررة توازن الهرمونات وتجعل من الصعب إنقاص الوزن. إذا كنتِ ترغبين في التخلص من دهون البطن ، فتجنبي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة ، مثل الكعك والبيتزا والخبز الأبيض والأرز الأبيض. بدلاً من ذلك ، اختاري الكربوهيدرات الصحية الموجودة في الحبوب الكاملة والشوفان والخبز البني وما إلى ذلك.



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3. تقليل الكربوهيدرات بعد الـ 40

تنخفض قدرتنا على حرق الكربوهيدرات مع تقدمنا في العمر ، خاصة بعد سن الأربعين. يقترح خبراءالتغذية تقليل استهلاك جميع أنواع الكربوهيدرات - الجيدة والسيئة - بنسبة 40 في المائة بمجرد بلوغك سن الأربعين.

4. تناول وجبات صغيرة

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يؤدي تناول كميات أقل من الطعام إلى حدوث انخفاض في السعرات الحرارية ، وهو ما يعمل بشكل جيد على حرق الدهون، خاصةً حول منطقة المعدة. كذلك تناولي وجبات أصغر كل 4 ساعات من تناول ثلاث وجبات كبيرة في اليوم.

لكن هذه الوجبات لا تعني وجبات بمعناها التقليدي بينما مجرد حصة بسيطة ومحدودة من الأطعمة الصحي المسموح بها، مثل الفاكهة أو الخضروات الغني بالفيتامينات والمعادن.

المصدر: Women's health