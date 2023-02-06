شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكيوى لصحتك.. منها تعزيز المناعة وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر
الفوائد الصحية للكيوييمكن أن توفر الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة فوائد صحية أساسية، الكيوي غني بالفيتامينات التي تحفز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
يمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي في تحفيز الهضم المنتظم والصحي يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى مثل:
تعزيز المناعة
يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين سي الذي يحفز استجابة الجسم المناعية ، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي. هذه الفاكهة توفر دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.
الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.
صحة القلبتمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم من خلال المساعدة في الحفاظ على ضغط دم صحي وتعزيز فيتامين سي، يمكن لفاكهة الكيوي أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
علاوة على ذلك، يحتوي الكيوي أيضًا على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية. يمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار. يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.
الكيوي مصدر ممتاز لما يلي:-فيتامين سي
-الألياف الغذائية
-الحديد
-الكاروتينات
-مضادات الأكسدة
العناصر الغذائية لكل حصة
تحتوي الحصة 140 جرام من الكيوي على:
السعرات الحرارية: 90
البروتين: 1 جرام
الدهون: 1 جرام
الكربوهيدرات: 21 جرام
الألياف: 5 جرام
السكر: 15 جرام