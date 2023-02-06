شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أمراض اللثة وتسوس الأسنان تعرضك لخطر تدهور صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العلماء أن الأشخاص المعرضين وراثيًا لتسوس الأسنان وفقدانها قد يكونون أكثر عرضة لخطر تدهور صحة الدماغ من أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في صحة الفم، وأكد البحث العلمى الذى سيتم مناقشته في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية التابع للجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية في دالاس فبراير الجارى، أن صحة الفم السيئة قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، ولكن إذا تم علاج تسوس الأسنان وأمراض اللثة في وقت مبكر قد يساعد في تقليل المخاطر، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

قام الباحثون بفحص الروابط المحتملة بين صحة الفم وصحة الدماغ باستخدام حوالي 40 ألف مشارك بالغ من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، لم يكن للمشاركين تاريخ من السكتة الدماغية، قام الفريق بفحص المشاركين بحثًا عن 105 متغيرات وراثية تتعلق بصحة الفم السيئة.،كما قاموا بفحص ما إذا كانت أسنانهم مفقودة أو أطقم أسنان في وقت لاحق من الحياة، للتحقق من الارتباطات بين صحة الفم والدماغ ، فحص الفريق صور التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ للمشارك بحثًا عن المادة البيضاء والأضرار الهيكلية المجهرية.

بعد تجميع البيانات ، وجد العلماء أن المشاركين الذين لديهم متغيرات جينية تجعلهم عرضة لمشاكل صحة الفم مثل تسوس الأسنان وفقدانها لديهم عبء أكبر من أمراض الأوعية الدموية الدماغية الصامتة - وهو عامل خطر للسكتات الدماغية في المستقبل، من بين هؤلاء المشاركين، لاحظ فريق البحث زيادة بنسبة 24٪ في شدة المادة البيضاء المفرطة في صور التصوير بالرنين المغناطيسي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر البالغون الذين يعانون من سوء صحة الفم بسبب المتغير الجيني أيضًا زيادة بنسبة 43 ٪ في درجات التلف البنيوي المجهرية للدماغ .

قد يتسبب ضعف صحة الفم في تدهور صحة الدماغ ، لذلك نحتاج إلى توخي مزيد من الحذر فيما يتعلق بنظافة الفم لدينا لأن لها آثارًا تتجاوز الفم كثيرًا"، وفقًا لمؤلف الدراسة سيبريان ريفيير ، دكتوراه في الطب في علم الأعصاب في بكلية الطب بجامعة بيل الأمريكية .

ما هي الروابط بين صحة الفم والمشاكل الصحية؟

يمكن أن تؤدي صحة الفم السيئة إلى زيادة الالتهاب والبكتيريا في الجسم، هذا مرتبط بعدد لا يحصى من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري ، والسكتة الدماغية ، والنوبات القلبية ، وأمراض الكلى ، والخرف ، ومرض الزهايمر.

أمراض اللثة غير الخاضعة للسيطرة تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية من 200-400٪، كل البكتيريا التي تتدفق من فمك تترسب في قلبك وتخلق بيئة تجعلك عرضة لنوبة قلبية، أعراض ضعف صحة الفم تشمل النزيف أثناء تفريش الأسنان أو ألم الأسنان، فالنزيف علامة على وجود البكتيريا في اللثة مسببة الالتهاب.

ويمكن للشخص تحسين صحة الفم عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة جيدًا وتنظيف اللسان واستخدام الخيط وتنظيف الأسنان بالماء.