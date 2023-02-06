شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لاستخدام العسل لفقدان الوزن.. اشربه على الريق مع الماء الدافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل مُحلي طبيعي يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن إذا تم استخدامه بشكل صحيح، حيث يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات الأخرى ويوفر العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مع فوائده الصحية العديدة، ويعتبر العسل بديلاً ممتازًا للسكريات المكررة لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم، ولكن من المهم استخدامه بشكل صحيح من أجل الحصول على أقصى استفادة من خصائصه الصحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





نصائح بسيطة لاستخدام العسل لإنقاص الوزن

شرب العسل مع الماء الدافئ على معدة فارغة

يمكن شرب العسل مع الماء الدافئ على معدة فارغة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي أو الأيض، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الرغبة الشديدة والجوع على مدار اليوم، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

العسل بديل للسكر

بالمقارنة مع السكر، يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل، لكن حلاوته لا تزال مكثفة بما يكفي لجعله خيارًا رائعًا لمن يحبون السكريات دون زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير. وهذا يعني أنه من خلال استبدال السكر بالعسل، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل مما هو عليه عند استخدام السكر العادي .

علاوة على ذلك ، يمكن استخدام العسل بدلاً من السكر المكرر في القهوة والحبوب والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتاج إلى التحلية قبل الاستهلاك.

العسل يساعد في تسهيل الهضم

من المعروف على نطاق واسع أن العسل يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ، وذلك لاحتوائه على الإنزيمات التي تساعد في هضم الطعام عن طريق تكسير الكربوهيدرات الموجودة في الطعام. تناول العسل له فوائد صحية عديدة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين الهضم.

بعد العشاء، ملعقة من العسل مفيدة جدا. خاصة بعد تناول وجبة كبيرة ، فهو يساعد في التخلص من الوزن الساكن الذي تراكم في الجهاز الهضمي.





استخدام العسل لتخفيف الجوعيحتوي العسل على وفرة من السكريات الطبيعية ، والتي يمكن أن توفر الشعور بالرضا والشبع ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ، حيث من المعروف أيضًا أن العسل لديه القدرة على تهدئة الشهية.

استخدمه قبل التمرينيعمل العسل على تسريع مستويات الطاقة في الجسم ، ويمكنك بذل المزيد من الجهد أثناء التمرين إذا كان لديك المزيد من الطاقة. لذلك ، هناك طريقة رائعة لزيادة مستويات الطاقة لديك وهي تناول العسل قبل أو أثناء التمرين، ما يمنح جسمك الطاقة الإضافية التي يحتاجها لممارسة الرياضة بكثافة أعلى. إذا كنت تأكل ملعقة صغيرة من العسل قبل التمرين، فستبذل المزيد من الجهد وستشعر بالحيوية طوال التمرين سيسهل لك ذلك الحصول على أقصى استفادة من نظام التمرين وزيادة الفوائد الصحية.

على الرغم من أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم نفسه من الطعام ، إلا أنه لا يزال من المهم مراقبة أحجام وكميات الطعام ومن ثم، فإن ملعقة من العسل يمكن أن تمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها ليعمل دون التأثير على التوازن الغذائي.





أهمية التوقيت والجمع عند تناول العسلالعسل غني بالفيتامينات والمعادن تعمل العناصر الغذائية الحية في العسل الخام على تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي.

من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية ينصح بتناول العسل أول شيء في الصباح وقبل النوم مباشرة.

تساعد المركبات المهمة في العسل في إنقاص الوزن عن طريق الحد من الشهية لذلك فإن العسل هو أفضل غذاء لانقاص الوزن، يمكنك وضع ملعقة من العسل في كوب الماء أو كوب الشاي الأخضر.