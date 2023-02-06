شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الورم السحائى.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الورم السحائي بأنه ورم ينشأ من السحايا، وهي الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي، ويندرج ضمن هذه الفئة رغم أنه من الناحية الفنية ليس ورمًا في الدماغ، لأنه قد يسبب ضغطًا على الأجزاء المجاورة له من الدماغ والأعصاب والأوعية الدموية والورم السحائي هو أكثر أنواع الأورام التي تتكون في الرأس شيوعًا.

تنمو معظم الأورام السحائية ببطء شديد، وغالبًا على مدى سنوات عديدة دون أن تسبب أعراضًا، لكن قد تؤدي آثارها في أنسجة المخ أو الأعصاب أو الأوعية الدموية المجاورة إلى حدوث إعاقة خطيرة في بعض الأحيان.

تحدث الأورام السحائية بشكل أكثر شيوعًا لدى النساء، وغالبًا ما تكتشف في الأعمار الكبيرة، إلا أن الإصابة بها قد تحدث في أي عمر.

وضمن سلسلة س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الورم السحائي وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هي أعراض الورم السحائي؟

عادةً ما تبدأ مؤشرات الورم السحائي وأعراضه تدريجيًا، وقد تكون خفية جدًا في البداية ووفقًا لمكان وجود الورم بالدماغ، أو نادرًا بالعمود الفقري، فقد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

-التغييرات في الرؤية، مثل رؤية مزدوجة أو ضبابية

-الصداع، خاصة ذلك الذي يكون أسوأ في الصباح

-فقدان السمع أو طنين بالأذنين

-فقدان الذاكرة

-فقدان حاسة الشم (الخُشام)

-النوبات الـمَرَضية

-ضعف في الذراعين أو الساقين

-صعوبات اللغة

-نوبات صرع مفاجئة

-تغيرات مفاجئة في الإبصار أو الذاكرة

س: ما هي أسباب الورم السحائى؟

ليس من السهل معرفة أسباب الإصابة بالورم السحائي ولكن يعرف الأطباء أن شيئًا ما يغير بعض الخلايا في أغشية السحايا ليجعلها تتكاثر بشكل خارج نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى حدوث ورم سحائي.

وسواء أكان ذلك يحدث بسبب الجينات الموروثة أو الهرمونات (التي قد ترتبط بتكرار الحدوث لدى النساء) أو حالة التعرض المسبق للإشعاع نادرة الحدوث أو عوامل أخرى، فلا يزال السبب مجهولاً إلى حد كبير ولا يوجد دليل قاطع يدعم الزعم بأن الإصابة بالأورام السحائية تحدث بسبب استخدام الهاتف الجوال.

س: ما هي عوامل خطر الإصابة بالورم السحائي؟

-العلاج الإشعاعي قد يزيد العلاج الإشعاعي المنطوي على توجيه إشعاع للرأس عوامل خطر الإصابة بالورم السحائي.

-الهرمونات الأنثوية تكثر الإصابة بالأورام السحائية بين النساء، ما يدفع الأطباء إلى الاعتقاد بأن الهرمونات الأنثوية قد يكون لها دور في الإصابة بها، أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى وجود صلة بين سرطان الثدي واحتمالية الإصابة بالورم السحائي بسبب التأثير الهرموني ومن هذه الأبحاث ما يفترض إمكانية أن يزيد استخدام وسائل تنظيم النسل الفموية والعلاج بالبدائل الهرمونية من مخاطر نمو الأورام السحائية.

-اضطراب وراثي في الجهاز العصبي يزيد اضطراب الورام الليفي العصبي 2 النادر من احتمالية الإصابة بالورم السحائي وأورام الدماغ الأخرى.

-السمنة يشكل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) عامل خطورة أساسي للعديد من أنواع السرطان، وقد لوحظ في العديد من الدراسات الكبيرة زيادة انتشار الأورام السحائية بين البدناء رغم ذلك فإن العلاقة بين السمنة والأورام السحائية ليست واضحة.

س: ما هي مضاعفات المرض؟

يمكن أن يسبب الورم السحائي وعلاجه -الذي يكون في العادة الجراحة والعلاج الإشعاعي- مضاعفات طويلة الأمد، منها:

-صعوبة التركيز

-فقدان الذاكرة

-تغيُّرات في الشخصية

-النوبات المَرَضية

-الضعف

-التغيرات الحسية

-صعوبات اللغة

يمكن أن يعالج الطبيب بعض المضاعفات، ويحيلك إلى اختصاصيين لمساعدتك على التعامل مع المضاعفات الأخرى.