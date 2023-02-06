شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها وتجنبها عندما تكون مصابًا بمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تصنيفها بمرض السكرى من النوع 2.

هناك طريقة للخروج حيث يمكن للمرء محاولة إجراء تغييرات أساسية في نمط الحياة، وتناول النوع الصحيح من الأطعمة وفقدان الوزن لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل وعكس مقاومة الأنسولين.

كونه اضطرابًا في نمط الحياة وفقًا لموقع "healthsite"، النوع الثاني من السكري ومقدمات السكري يتم إلقاء اللوم عليها في الغالب على خيارات نمط الحياة السيئة - والأهم من ذلك النظام الغذائي، يرتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات البسيطة والسكريات المضافة والمخفية والنكهات الاصطناعية ارتباطًا وثيقًا باضطراب نمط الحياة.

ما هي مقدمات السكري؟

"مقدمات السكري هي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم التي لا تكون عالية بما يكفي لتكون داء السكري من النوع الثاني. يتراوح مستوى Hb1ac بين 4٪ و5.6٪. مستويات Hb1ac بين 5.7٪ و6.4٪ تعني أن لديك مقدمات السكري وفرصة أكبر للإصابة بمرض السكري.

كيف تتعامل مع مقدمات السكري بالنظام الغذائي؟

علاج مقدمات السكري يشمل ما يلي:

تعديلات نمط الحياة

رعاية ذاتية

ممارسة الرياضة

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

ماذا تأكل وتتجنب مع مقدمات السكري؟

يجب على المرء تجربة ما يلي:

تناول وجبات صغيرة ولكن متكررة

لا تفوت وجباتك لأن أوقات الأكل المنتظمة كل يوم هي المفتاح

اختر نسبة السكر في الدم منخفضة وتجنب الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم

بدلاً من ذلك ، يمكن للمرء محاولة موازنة الوجبات بمزيج من الأطعمة عالية نسبة السكر في الدم والأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم. على سبيل المثال ، إذا كان المرء يختار الأرز في الغداء ، فيجب استكماله بوعاء إلى دال (مؤشر جلايسيمي منخفض) ووعاء واحد من السلطة (مؤشر جلايسيمي منخفض). بالإضافة إلى ذلك ، يُنصح بتناول وعاء من السلطة قبل أرز دال لأن خصائصه المنخفضة في المؤشر الجلايسيمي يمكن أن توازن بين ارتفاع مؤشر جلايسيمي للأرز.

الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد في إدارة مقدمات السكري هي:

ركوب الدراجات

الهرولة

الرقص

المشي السريع

تخلص من السكر الصناعي والمشروبات السكرية

تجنب منتجات المخبوزات بقدر ما تستطيع لأن منتجات المخبوزات تحتوي على الكثير من السكر والسمن الزائد

"النظام الغذائي السحري الأمثل أو خطة الوجبات للأشخاص المصابين بمقدمات السكري هي خرافة. وخلص الخبير إلى أن النظام الغذائي الأكثر فعالية بالنسبة لك يعتمد على العديد من العوامل المختلفة ، والتي تشمل ملفك الصحي ، وأهداف إدارة الوزن ، والشخصية والتفضيلات.

كل الحبوب

الفاكهة

خضروات

التوت

الدخن

قهوة

بالحديث عن أفضل الأطعمة لمرضى السكري ، ينصح الخبراء بالآتي: