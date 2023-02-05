شكرا لقرائتكم خبر عن منظار الموجات الصوتية.. قادر على تشخيص وعلاج ورؤية أنسجة البطن من الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد الزمزمى، أستاذ مساعد الجهاز الهضمى والكبد، عن أنه يعتبر منظار الموجات الصوتية للجهاز الهضمى، وهو ما يعرف باسم "EUS"، واحدًا من أحدث وأدق أنواع الفحص والعلاج، موضحًا أنه عبارة عن منظار خاص مزود بمجس سونار، وهو من المناظير التي اتيحت في مصر مؤخرًا ببعض المستشفيات، كما يتم تدريب الأطباء على استخدامه في مصر.

وأضاف، أن المنظار يتم من خلاله رؤية القناة الهضمية، بالإضافة إلى إمكانية إستخدام السونار في رؤية الأنسجة والأعضاء المجاورة للقناة الهضمية مثل البنكرياس، والكبد والقناة المرارية، والحوصلة المرارية والغدد الليمفاوية في الصدر و البطن بإلإضافة للأوعية الدموية في البطن و الصدر بل و حجرات القلب أيضًا، كما يمكن عن طريق المنظار أخذ عينات من الأورام والأنسجة و التكيسات وتحليلها.

استخدامات منظار الموجات الصوتية تشمل

تشخيص التهابات و تكيسات وأورام البنكرياس وأخذ عينات منها، تشخيص أورام القناة المرارية و أورام الكبد وأخذ عينات منها، تشخيص الأورام الموجودة تحت الغشاء المبطن لجدار القناة الهضمية، بالإضافة إلى تشخيص تضخم الغدد الليمفاوية في الصدر.

وأشار إلى أن المنظار يمكنه أيضا، تصريف وعلاج تكيسات البنكرياس الناتجة عن التهاب البنكرياس وتركيب دعامات معدنية، وبلاستيكية، تركيب دعامات بين المعدة والأمعاء الدقيقة لعلاج حالات إنسداد مخرج المعدة الناتج عن الأورام، تصريف القنوات المرارية و علاج الصفراء الإنسدادية في حالات صعوبة علاجها بمنظار القنوات المرارية، تصريف التهابات الحوصلة المرارية و تركيب دعامات في حالة تعذر إجراء جراحة لإزالة المرارة، كما انه قادر على كي أورام البنكرياس insulinoma المسببة للإنخفاض الشديد لنسبة السكر بالدم ، بالإضافة الى تخدير الشبكة العصبية بالبطن لتقليل الألم في حالات الأورام المتقدمة ، كما يتم من خلاله تشخيص و تحديد مراحل الورم في حالات أورام البنكرياس و المرئ و المستقيم.